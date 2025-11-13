Allanaron la casa de un jugador de fútbol por una causa de trata

En la mañana del jueves 13 de noviembre de 2025, personal de la Policía de Investigaciones de Santa Fe (PDI) y de la sección de Trata de Personas allanaron una vivienda ubicada en la Manzana 7 del barrio Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe. La casa pertenece al delantero Cristian Tarragona, futbolista del Club Atlético Unión, y también residen allí otros integrantes de su familia.

Las autoridades confirmaron que el operativo integra el programa global Escudo Protector, orientado a detectar y desarticular redes de pornografía infantil. En paralelo al allanamiento en Alto Verde, se realizó otro en Villa Constitución. En ambos lugares se secuestraron dispositivos electrónicos y material que podría resultar útil para la causa, los cuales serán analizados por peritos especializados.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, el director de Investigaciones, Rolando Galfrascoli, explicó que la causa está bajo la órbita de los fiscales Ignacio Suasnabar y Matías Broggi. También remarcó que se trata de un expediente delicado y que, por ese motivo, no se difundirán identidades ni detalles personales de los involucrados. Aclaró además que no hay detenidos ni medidas restrictivas dispuestas, y que el objetivo central del operativo fue la revisión técnica de un router y otros equipos.

Por su parte, el club emitió un comunicado donde informa:

“El Club Atlético Unión informa que en la mañana de hoy se llevó adelante un procedimiento judicial en el domicilio familiar del jugador Cristian Tarragona. El operativo —que tuvo como objetivo la verificación técnica de un dispositivo electrónico (router)— se desarrolló con total normalidad. Tanto el jugador como su familia mostraron plena predisposición y colaboración con las autoridades intervinientes. Desde la institución destacamos la actitud responsable y transparente del futbolista y asimismo, según manifestaron las autoridades presentes, tanto por la forma en que se desarrolló el procedimiento como por los motivos del mismo, la situación no reviste gravedad para el jugador. Además no existe ninguna medida de restricción ni imputación respecto del jugador ni de ningún integrante de su familia.”

El caso permanece bajo secreto de sumario, y el material incautado será sometido a peritaje técnico para determinar su relevancia en la investigación.