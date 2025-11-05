Un gato se le perdió a Aerolíneas Argentinas y es viral

La cuenta de Instagram @soy_elbo, creada por los dueños del animal y que ya supera los 10 mil seguidores, se convirtió en el centro de una búsqueda urgente. Allí publican actualizaciones y pedidos de colaboración para encontrar a Elbo, el gato extraviado durante un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

Según la familia, Elbo —adulto, negro con blanco, identificado con una medalla verde en forma de corazón— viajaba de Chaco a Bariloche el 5 de septiembre de 2025 cuando, durante el traslado, se rompió el canil y el animal escapó en el Aeroparque Jorge Newbery. Aseguran que la empresa no les da respuestas y que tampoco autoriza a rescatistas a ingresar al área interna para rastrearlo.

En la cuenta se lee: “La empresa nos ignora y pasan los días. Este bebé está solo en Aeroparque. Rompieron el canil y se escapó. No nos dan autorización para que el rescatista pueda buscarlo. Ayudanos a etiquetar a los medios”. También difundieron teléfonos de contacto y piden etiquetar periodistas y organizaciones para viralizar el caso.

El episodio generó solidaridad entre usuarios y proteccionistas, que comenzaron a compartir la búsqueda. En las últimas horas, los dueños recibieron versiones de que Elbo habría sido visto en la zona de Aeroparque. Ahora redoblan la difusión de la cuenta de Instagram con la esperanza de que algún trabajador del aeropuerto lo identifique y permita finalmente su rescate.