El video de la familia que adoptó a 27 perritos discapacitados

Circulan desde hace días —principalmente en Instagram, TikTok y páginas de Facebook— videos y reels que muestran a una familia que habría adoptado más de veinte perros con distintas discapacidades (perros sin alguna de sus patas, parálisis parcial, malformaciones) y que les fabricó sillas de ruedas para que vuelvan a correr y jugar. Las piezas audiovisuales muestran el día a día en un patio grande, a los animales moviéndose con carritos adaptados y a la familia atendiendo las prótesis improvisadas. Estas publicaciones se han replicado en cuentas virales y canales locales en redes.

La mayoría de las referencias proviene de reels y videos republicados por cuentas de Instagram y Facebook que resumen el contenido viral; también existe al menos un video largo subido a YouTube que muestra la historia desde la perspectiva de un canal de entretenimiento. Algunas versiones del clip aseguran que la historia proviene de Argentina, pero no hay una traza clara a un reportaje original que firme el relato ni a una cuenta oficial de la familia con verificación.

Las historias de adopción y de rescate con animales con discapacidad suelen viralizarse por un motivo claro: el componente emocional de que los animales afectados pueden recuperan la movilidad y mejorar su calidad de vida. Además, existe una comunidad digital creciente que sigue “perros con discapacidad” e “influencers” , lo que facilita la rápida propagación de este tipo de contenidos.

Lo cierto, hasta ahora, es que no se sabe el nombre de la familia que mostró su vocación de ayuda con los perritos, ni de qué ciudad provienen o cuál es el país de residencia. Mucho menos si trabajan junto a una ONG local o si son cuidadores particulares.