El rompehielos que Manzano construye tras el susto de su yate incendiado

El empresario y ex ministro menemista prepara una embarcación científica tras el siniestro de su anterior nave en Saint Tropez. Los detalles.

Yate | Foto:CEDOC

El incendio del yate de Manzano en Saint Tropez fue un acontecimiento que conmocionó tanto al mundo náutico como a la prensa internacional. Este lujoso yate valuado en 3 millones de dólares, símbolo de éxito y sofisticación, quedó completamente destruido tras un voraz incendio que se desató mientras estaba amarrado en el muelle, sin que se reportaran víctimas. Lejos de desanimarse, Manzano comenzó a trabajar en un nuevo proyecto que surge como una apuesta innovadora. 

Su nuevo barco, que está siendo construido y equipado en los astilleros Río Santiago, está diseñado para desafiar las condiciones extremas de las aguas heladas. 

Esta embarcación rompehielos cuenta con tecnología avanzada para permitir navegaciones seguras y prolongadas en zonas polares y oceánicas difíciles de acceder, acercándose a los rincones más remotos y frágiles del planeta.
Pero esta nueva nave no es sólo una maravilla técnica; también tiene un propósito científico. En su interior se encuentra un laboratorio de investigación dedicado al estudio de la contaminación que afecta a los océanos y las regiones polares. 
Este espacio está equipado con tecnologías para analizar muestras de agua, aire, y sedimentos, ayudando a comprender mejor el impacto humano en estos ecosistemas. 

Además, el proyecto incorpora un componente turístico sostenible. El barco contará con camarotes especialmente diseñados para alojar turistas que deseen sumarse a las expediciones científicas. 

Rodis Recalt

Rodis Recalt

Periodista de política y columnista de Radio Perfil.

