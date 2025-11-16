El Ojo de Iberoamérica 2025: un festín de creatividad latina bajo los reflectores de Buenos Aires

El Ojo de Iberoamérica celebró su 28ª edición del 12 al 14 de noviembre en el Centro de Convenciones La Rural y volvió a posicionarse como el punto de encuentro más influyente de la creatividad latinoamericana. Durante tres días, Buenos Aires se convirtió en el epicentro donde se cruzaron ideas, tendencias, reflexión y negocios, en un festival que desde 1998 reconoce el talento publicitario de la región y se consolida como uno de los cinco más prestigiosos del mundo.

Más que un certamen de premios, El Ojo es un ecosistema completo: convoca a anunciantes, agencias, creativos, realizadores, estudiantes y líderes globales para debatir sobre el presente y el futuro de la industria publicitaria. Las conferencias centrales de esta edición giraron en torno a tres grandes ejes: el impacto cultural de las marcas, el avance de la inteligencia artificial y la necesidad de preservar el valor humano detrás de cada idea. Voces como las de Marco Venturelli, John Mescall, Damasia Merbilháa, Héctor Vivas, Rafa Quijano o el equipo de Wieden+Kennedy Latam marcaron la agenda con charlas que invitaron a cuestionar lo establecido, recuperar la empatía y pensar la creatividad desde la diversidad.

La representación también fue protagonista: paneles sobre inclusión, identidad, cultura compartida y liderazgo creativo renovaron el debate sobre el rol social de la publicidad. Al mismo tiempo, los Nuevos Talentos 2025 exhibieron el potencial de la próxima generación, con proyectos impulsados por Disney y briefs que desafiaron a los jóvenes a innovar desde la sensibilidad regional.

Como cada año, las ceremonias de premiación fueron el momento más esperado. DDB Latina fue elegida nuevamente como Mejor Red de Comunicación, Artplan se consagró como Mejor Agencia Independiente y Kike Renta fue reconocido como Mejor Creativo de Iberoamérica. “Sweeter than the sweetest”, la pieza de LOLA MullenLowe para Axe/Lynx, obtuvo el Gran Ojo Film; Oriental Films fue distinguida como Mejor Productora, y Rimas Entertainment, como Mejor Anunciante.

Hubo también un espacio emotivo para los homenajes en el Salón de Honor del Talento Latino, donde se celebró a Juan Carlos Ortiz, Hernán Ponce y, póstumamente, a Washington Olivetto, tres nombres clave en la construcción del ADN creativo de la región.

Esta edición dejó en claro que El Ojo es mucho más que una premiación, es un faro estratégico para entender hacia dónde se dirige la industria en un mundo atravesado por la IA, la transformación cultural y la demanda de nuevas narrativas.

En un Buenos Aires vibrante, el festival volvió a demostrar que la creatividad latinoamericana no solo compite a nivel global, sino que lo hace con identidad propia, derribando fronteras y generando conversaciones que seguirán reverberando durante todo el año.