La extraña presencia de Diego Lagomarsino en el cumpleaños de Tamara Pettinato

A días de la justificación que Alberto Fernández realizó sobre su polémica grabación del “decime algo lindo” en el ciclo de Tomás Rebord, Tamara Pettinato volvió a la luz mediática por su festejo de cumpleaños. Si bien varios famosos y compañeros de trabajo asistieron al encuentro, la llegada de un inesperado invitado sorprendió a varios concurrentes. Entre las personalidades estuvo presente Diego Lagomarsino, el perito informático involucrado en la muerte de Alberto Nisman.

En redes sociales, se difundieron varias imágenes en el que la hija de Roberto Pettinato abraza a quien fue acusado de entregar el arma que causó la muerte del fiscal de la Unidad Especial AMIA. Si bien puede causar sorpresa, lo cierto que tanto la mediática y el técnico informático mantienen un vínculo desde hace años. En 2021, en la fecha de cumpleaños de Lagomarsino, Tamara Pettinato posteó: “Feliz cumpleaños al villano más bueno que conocí”.

Incluso, el año pasado, la panelista Fernanda Iglesias conversó con Lagomarsino sobre la relación que mantenia con la comunicadora. “Es un caño de persona. Ojalá algún día le pueda retribuir todo lo que hizo por mí. Ella lo hace porque es un ser de otro mundo. Lo mejor de Tamara es lo que no conocen”, reveló la panelista de LAM sobre su charla con el principal acusado del caso Nisman. Teniendo en cuenta que Pettinato está en pareja con José Glinski, exdirector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante la gestión de Alberto Fernández y diputado nacional por Chubut, el vínculo con Lagomarsino se estima que es actualmente de profunda amistad.

Por parte del experto informático, estuvo casado con María José López, pero la presión mediática por la extraña muerte del fiscal repercutió en la continuidad de la pareja. En varios reportajes, el perito de la Unidad Especial AMIA relató cómo era su relación con Alberto Nisman. “No era una persona fácil”, confesó y detalló: “Alberto tenía dos estados de ánimo normalmente: arriba y abajo. Muy eufórico y a los diez minutos tranquilo. El último día lo vi tranquilo”.

El 17 de enero de 2015, Lagomarsino se acercó al departamento de la torre Le Parc, en Puerto Madero, para llevarle un arma que era suya y que el propio Nisman le había pedido por qué supuestamente temía por su seguridad. El cuerpo del funcionario judical fue encontrado al día siguiente, en el baño, con un orificio de bala en la cabeza. El técnico dijo que sabía de la denuncia que Nisman preparaba contra Cristina Kirchner por encubrimiento a Irán desde meses antes.

La causa de la muerte de Nisman sigue abierta y, hasta la fecha, Lagomarsino está procesado como partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas, pero el juicio no ha concluido con una sentencia firme. La Justicia argentina aún no ha esclarecido completamente si la muerte del funcionario fue un suicidio o un homicidio, aunque la carátula actual de la causa es "homicidio".

Como si faltara controversias en la vida de la hija mayor del ex saxofonista de Sumo, hace una semana el ex presidente Alberto Fernández explicó como fue la grabación que realizo él con su celular a Tamara Pettinato bebiendo cerveza sentada en el despacho presidencial. En el programa streaming del canal Blender, el ex mandatario relató: "Vino para hacer un reportaje para la televisión china, ese día Ernesto Tenembaum me había maltratado en su programa de radio" y aclaró: "Le digo a Tamara: 'Che, vos me conoces a mí, por qué dejaste que me trate asi'. Vamos a mostrarle a Ernesto, que dentro de su programa hay alguien que me quiere mucho y así surge la charla esa”.

Con la mirada incrédula, Tómas Rebord y sus compañeros de mesa miraban a Alberto Fernández. Conteniendo la risa, ante lo que escuchaba y con cierta dosis de maldad, el conductor preguntó: “¿El video era para Tenembaum?".Con la musicalización de una cortina de telenovela y con alguna que otra risa filtrada de fondo, el ex presidente de la Nación asintió y remató: "Decime algo lindo, exactamente". La explicación, sumamente disparatada, termino con aplausos en todo el estudio del canal.