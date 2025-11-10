Alberto Fernández: la disparatada explicación del "Decime algo lindo" a Tamara Pettinato

Con la mirada incrédula, Tómas Rebord y sus compañeros de mesa miraban a Alberto Fernández. En el programa streaming del canal Blender, el expresidente se presentó a conversar sobre diversos temas, pero no pudo escapar del interrogatorio sobre su presunto vínculo romántico con Tamara Pettinato y la grabación que se difundió a los medios, en la que la conductora hablaba frente a cámara en un tono sugestivo mientras el mandatario la filmaba.

Increíblemente, según el dirigente justicialista, el detonante de esta situación comprometedora fue el periodista Ernesto Tenembaum. “Tamara Pettinato es una amiga mía que la quiero entrañablemente. Esta casada con un funcionario de mi gobierno, al igual que su padre, Tamara es una de las mejores personas que he conocido en mi vida, humanamente hablando”, destacó Fernández y agregó:"Vino para hacer un reportaje para la televisión china, ese día Ernesto Tenembaum me había maltratado en su programa de radio".

Cuando el ex jefe de Estado menciono al reconocido periodista, toda la mesa de comunicadores del streaming se sorprendieron, pero, inmediatamente, Fernández aclaró: "Le digo a Tamara: 'Che, vos me conoces a mí, por qué dejaste que Ernesto me trate asi'. Vamos a mostrarle a Ernesto, que dentro de su programa hay alguien que me quiere mucho y así surge la charla esa”. Conteniendo la risa, ante lo que escuchaba, con cierta dosis de maldad, Rebord preguntó: “¿El video era para Tenembaum?".

"¿Por qué nunca dijo nada?", interrogó Marcela Feudale. "Porque nunca lo recibió. ¿Saben por qué? Porque nunca Tamara dijo lo que yo le pedía que dijera", justificó Alberto Fernández. Con la musicalización de una cortina de telenovela y alguna que otra risa filtrada del fondo, el ex presidente de la nación remató: "Decime algo lindo, exactamente". La explicación, sumamente disparatada, termino con aplausos en todo el estudio de la señal.

El video al que hacen alusión se conoció en agosto del año pasado y se escucha la voz del presidente y se ve a la comuinicadora mientras toma cerveza en el despacho presidencial de la Casa Rosada. Durante algunos minutos mantienen una conversación íntima, en donde se declaran el amor que sienten el uno por el otro.“¿Qué estamos cortando?”, le pregunta el exmandatario mientras la filma con su celular. “Nuestra relación”, responde la entonces columnista de Radio con vos. “¿O sea que tuviste una relación conmigo?”, bromea él. “¡No! De amistad”, vocifera ella, comentario que provocó las risas de ambos. Tras unos chistes más, la filmación concluye con un “te amo” de la conductora de radio y con un “yo a vos” de Fernández.

El año pasado, tras la divulgación de diversas imágenes, en el que el expresidente era señalado de haber maltatado a Fabiola Yáñez; se divulgó en los medios ,en simultaneidad, el controversial video. La versión era que la ex primera Dama encontró la grabación comprometedora en el celular que su exmarido que le había regalado a su pequeño hijo Francisco. En la actualidad, tras la escandalosa polémica, el dirigente justicialista enfrenta una causa por violencia de genero acusado por su expareja.