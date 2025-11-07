Cristina Kirchner invitó a Rial a San José 1111 para retarlo por sus críticas

"Yo sabía que no le había gustado, pero nadie me lo había dicho efectivamente",confesó Jorge Rial, refiriendose a los señalamientos que había hecho al ver a Cristina Kirchner bailando en el balcón tras la derrota electoral de Fuerza Patria, en las elecciones legislativas de medio termino. En dialogo con Viviana Canosa, en el ciclo streaming Revueltos de la plataforma Carnaval, el periodista aclaró: "Me llaman el lunes, me cuentan que estaba, no enojada, sino dolida y que quería hablar conmigo".

Según explicó el propio Rial, a la expresidenta le habría molestado su cuestionamiento por el baile que llevo a cabo en el balcón, realizado después de darse a conocer los resultados de la derrota, razón por la cual se comunicó con él para limar asperezas. Luego de aceptar la propuesta, ese mismo lunes, el periodista entregó sus datos personales y espero la convocatoria de Cristina Kirchner.

Siguiendo con el relato, que Viviana Canosa escuchaba atentamente, el conductor confirmó que el jueves se comunicaron con él para pactar el encuentro para esa misma fecha. El conductor detalló que una vez presente en el domicilio, fue recibido por un secretario y a los minutos por la exmandataria, donde mantuvieron una charla que habría durado a una hora."Mirá, había varias alternativas que era deprimirme, que yo obviamente que estaba triste, pero bueno, fue lo que me salió en ese momento"', le confesó CFK, según el periodista.

Muchos militantes y periodistas criticaron la actitud de Cristina Kirchner al bailar en el balcón para los militantes que se encontraban en la esquina de San José 1111, donde se encuentra con prisión domiciliaria tras la condena de la causa Vialidad.

Sin embargo, Jorge Rial explicó el significado de aquella danza en esa noche del domingo 26 de octubre. "Ella me dice 'El día que me condenaron también bailé". Yo no me acordaba de eso. Es cierto. Y yo le dije '"Está bien, pero era más una decisión personal", detalló Jorge Rial y reflexionó: "Cuando es algo muy personal, vos tomás la decisión que quieras. Cuando es grupal, es cuando involucra mucha gente y hay gente que se puede sentir mal y yo me sentí mal y la verdad, si vuelve a pasar lo mismo seguramente voy a reaccionar igual".