Julia Mengolini corta a los entrevistados que hablan bien de Milei

La cuenta Coherencia por favor subió un fragmento del ciclo radial de Julia Mengolini en Futurock. En la secuencia, se observa a la periodista disgustada por las opiniones de numerosos entrevistados que ofrecen una opinión positiva sobre el gobierno de Javier Milei. Ante el reportaje, la ex pareja de Fito Páez decide cortar la transmisión del móvil en plena calle.

“Yo espero que haga un buen gobierno, porque de los K ya estamos hartos”, dijo una vecina que fue consultada por el notero al preguntar “¿qué opinaba del gobierno?”. Mengolini sumamente fastidiada pidió que corten la entrevista y arremetió: “Pésimo móvil”. Después de señalar la fallas en las elección de los entrevistados por parte del cronista, la creadora de Futurock recalculó: “Chau, Matu. No es tu culpa”.

Tan solo hace unos días, Mengolini volvió a quedar en el centro de la polémica tras lanzar una frase que encendió el mundo del deporte. “Para ser tenista hay que ser tonto”, subrayó la periodista en su programa, donde además aseguró que ella misma era “demasiado inteligente para jugar bien al tenis”.

Tales aseveraciones resultaron ofensivas para la Asociación Argentina de Tenis (AAT). La entidad respondió con un comunicado oficial en el que calificó los dichos como “ofensivos y despectivos”, y defendió los valores del deporte. Ademas, la organización destacó que el deporte blanco representa esfuerzo, disciplina y formación, y que miles de jugadores, entrenadores y familias sostienen la actividad en todo el país con sacrificio y compromiso.

Las controversias en declaraciones se vienen incrementando desde hace semanas. Hace un tiempo en su programa matutino “Segurola y Habana”, Mengolini se refirió la causa judicial que enfrenta el presidente Javier Milei por amenazas en su contra.La periodista repasó al aire cómo avanza el expediente que instruye el fiscal federal Fernando Domínguez, en el que Milei quedó formalmente imputado junto a la diputada libertaria Lilia Lemoine, el cineasta Santiago Oría y otros militantes digitales acusados de organizar campañas de hostigamiento e intimidación.

Según la periodista, el acompañamiento de sus abogados fue clave para sostener el caso. Reveló que tanto Camila Palacín como Juan Grabois trabajan en su defensa de manera ad honorem, “de onda”, sin cobrar un peso por el patrocinio. Cuando contó ese detalle al aire, su propio equipo trató de darle cierta liviandad al asunto aclarando que en este tipo de causas “es común” que haya representación gratuita, ya sea por afinidad política o por compromiso profesional.