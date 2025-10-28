Nancy Pazos apuntó contra Diego Santilli y su hijo salió a bancar al diputado

Tras la escandalosa renuncia de José Luis Espert al primer puesto de la lista libertaria bonaerense para las elecciones legislativas, Diego Santilli tuvo que ponerse la campaña al hombro en cuestión de semanas. Utilizando su carisma y una actitud positiva, el ex dirigente del macrismo logró revertir los sondeos, que venía a los tumbos por el caso Espert-Machado, venciendo a la lista de Fuerza Patria. El diputado superó al experimentado Jorge Taiana por menos de un punto y sorprendió a la oposición, al obierno nacional, a las encuestadoras y al electorado en general.

Proyectándose como virtual candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires de 2027, el legislador pelirrojo demostró una cintura prodigiosa al asumir un exitoso compromiso de suma exposición, tras los desbordes internos del movimiento creado por los hermanos Milei. Incluso, cumpliendo con un promesa realizada hace unas semanas, "el Colorado" se rapó en una transmisión en vivo de "La misa", el ciclo streaming conducido por el Gordo Dan.

Semejante boom electoral también reflotó viejos rencores personales. Nancy Pazos, ex pareja de Santilli, disparó contra el dirigente en varias intervenciones mediáticas antes de las elecciones. "No quiero que le vaya bien", confesó la periodista en una entrevista para la plataforma Olga y continuó: "Se transformó en un ser humano extraño para mí, totalmente extraño. Es una mala influencia también para mis hijos. Son bastante libertarios". Y ante la sorpresa de Nati Jota, la entrevistada remató:"Pero bueno, son buenas personas y en algún momento se van a rescatar".

Ante estas declaraciones y ya dados a conocer los cómputos en favor de LLA, Nicanor Santilli Pazos, hijo en común del diputado electo y la periodista, publicó un fuerte descargo en las redes sociales que tranquilamente puede tomarse como un mensaje para su madre. Acompañado de una foto de su padre, el joven escribió: "Las pocas horas de sueño. Caminatas y recorridas escuchando la necesidad, las dificultades y la tristeza de la gente. Aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos, y aun así no respondiste. Dejaste que tu trabajo y tu dedicación sea lo que hable por vos, y anoche quedó demostrado con la mayoría del apoyo de los bonaerenses".

"Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor. Quedate bien tranquilo que nosotros tus hijos, y toda tu familia está orgullosa de vos, de lo que representás para nosotros, y de todo lo que lográs. Siempre vamos a estar ayudándote en lo que necesites, como numerosas veces vos lo has estado para nosotros. Sos único e histórico. Y por sobre todas las cosas, buena persona. Te amamos", cerró el joven en su posteo de Instagram.

Por otro lado, tras el triunfo de Santilli, Pazos se presentó en el programa "A la Barbarossa" y expresó: "Es verdad que no quería que ganara. Cada uno tiene su ideología política. Yo lo que vengo diciendo y sigo sosteniendo, más allá del resultado, es que a mí lo que más me aterra es lo que hay atrás de la ideología de los libertarios"."Es un gobierno que ha puesto casi de moda la crueldad. Y la verdad que la gente avale esto, me duele", reflexionó la comunicadora al aire y concluyó: "De más está decir que es el papá de mis hijos. Contribuí un montón para que pudiera hablar de esa manera también en su momento".