El video viral del jubilado y el libertario

Un insólito hecho se vivió en la terminal de trenes de Constitución, cuando un jubilado estaba siendo entrevistado por un movilera de C5N sobre la situación previsional en el país. “Nosotros estamos así”, afirmó el señor mayor, señalando con el dedo para abajo. En ese momento, un joven abordó la cámara y saludo a su madre. El mismo individuo agregó: “Hay que laburar, don. Si pone la política de por medio, nunca va a tener para comer. Si no te levantas y transpiras, no va a tener nunca nada”. “Bueno, hay de todo en la vida”, cerró el jubilado.

La absurda secuencia televisiva, que luego se replicó en redes sociales, sobre todo por el impetuoso consejo del veiteañero a un jubilado para que vaya a trabajar en su retiro, recuerda ciertas declaraciones en los medios de algunos simpatizantes del gobierno libertario. En una entrevista para la plataforma streaming Olga, Santi Maratea criticó a los jubilados que utilizan la cámara para quejarse de lo que cobran por mes. “¿Cuánto cobraba antes y por qué nadie apoyaba a ese jubilado?”, destacó el influencer y remató: “Hay una organización, justamente, que hace un uso político”.

En el ciclo conducido por Nati Jota, Maratea negó la represión policial contra los jubilados en las sucesivas marchas de los miércoles. “No nos dejemos correr por este discurso que se quiere instalar de que hay un sector que es re pacífico, que solo piensan en el otro y a veces lloran en cámara, porque lo único que quieren es que estemos todos felices. En frente, están los malos, los hijos de puta, que solamente quieren ver a los pobres morirse, a los viejos también y que nadie estudie”, desarrolló el treintañero.

En octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó nuevos montos y el calendario de pagos para jubilados y pensionados, tras la aplicación del aumento por movilidad y la continuidad del bono de refuerzo. De acuerdo con la actualización vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), los haberes previsionales tuvieron una suba de apenas 1,9% en el mes. A este incremento se suma un bono de 70.000 pesos, que sigue vigente para quienes perciben los ingresos más bajos del sistema.

Con esta cuestionable medida, los montos quedan establecidos de la siguiente forma: una Jubilación mínima pasaría a cobrar $326.304,88 (con bono: $396.304,88); la Pensión Universal para el Adulto Mayor sería de $261.016,96 (con bono: $331.016,96); las Pensiones No Contributivas sería $228.381,85. (con bono: $298.381,85) y la Jubilación máxima rondaria los $2.195.498,72. El refuerzo de $70.000 se abona de forma proporcional hasta el tope de $396.304,88. Por encima de esa cifra, no corresponde el bono.

El gobierno nacional informó a través de la web de ANSES que en noviembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 3,47%. Las jubilaciones y pensiones que no superen los $322.798,48, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto. A partir del día 8, que empiezan a pagarse, van a tener ese aumento todas las asignaciones , tanto mínimas, medias y altas. Una cifra muy por debajo de las expectativas, teniendo en cuenta el incremento de los precios de las últimas semanas.

