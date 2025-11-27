Quiénes son los mejores actores de la historia, según la IA

En una reciente nota de La Nación, a través del uso de la Inteligencia Artificial, se dio a conocer los actores masculinos de la historia del cine, según algunos factores como puede ser versatilidad, técnica, premios y el impacto cultural. La utilización del ChatGPT tuvo su respuesta al clasificar a estos interpretes reconocidos: Marlon Brando, Laurence Olivier, Robert De Niro, Al Pacino, Jack Nicholson, Daniel Day Lewis, Denzel Washington y Anthony Hopkins.

“No existe una respuesta definitiva sobre ‘el mejor actor de la historia’”, señaló, en principio, la plataforma creada por OpenAI y destacó que “hay nombres que suelen aparecer en cualquier ranking serio por su trayectoria, calidad interpretativa y legado”. La Inteligencia Artificial diseño una nomina, junto con una justificación, mencionando a los actores masculinos seleccionados de habla inglesa. En su totalidad, estos artistas pertenecen al corazón industrial de Hollywood, que se desplegó desde finales de la década del 50 hasta la actualidad.

En dialogo con Noticias, el especialista en Inteligencia Artificial, Elisandro Santos explicó: "La respuesta del conocido chatbot de OpenAI fue diplomática: señaló de entrada que “no existe una respuesta definitiva” para esa pregunta, pero de todos modos destacó que “hay nombres que suelen aparecer en cualquier ranking serio por su trayectoria, calidad interpretativa y legado”. En lugar de elegir un solo nombre, la inteligencia artificial ofreció un listado de varias figuras consideradas entre las mejores de todos los tiempos".

"Esto significa que la selección de “mejores actores” que realizó no es fruto de una reflexión consciente, sino de mezclar y resumir lo que muchos críticos, cinéfilos y publicaciones especializadas han opinado históricamente. Si la mayoría de las fuentes disponibles elogian a ciertos actores, el modelo simplemente captura esa tendencia y la reproduce. La exactitud y el sesgo de la respuesta dependen directamente de las fuentes: si los datos con los que fue entrenada (o las páginas que consulta) están incompletos, desactualizados o sesgados, la respuesta también lo estará", señaló el experto.

Sobre esto, Santos sostuvo: "Los modelos de inteligencia artificial pueden heredar y amplificar los sesgos presentes en sus datos de entrenamiento. ChatGPT no tiene forma de distinguir por sí mismo si está dejando fuera a actores de otras regiones o subestimando a minorías, por ejemplo; simplemente refleja la información predominante que ha consumido. Estudios recientes han confirmado que las IA generativas tienden a codificar prejuicios y estereotipos de sus fuentes, llegando incluso a difundir masivamente información que parece precisa pero que en realidad puede ser errónea. En este caso, la respuesta estuvo compuesta por nombres incuestionablemente famosos y talentosos, pero en otra clase de consulta el sesgo podría manifestarse de forma más problemática".

Otro punto de cuidado mencionado por el especialista, autor del libro "Desbloquea el poder de la Inteligencia Artificial", es que las respuestas de ChatGPT no siempre son fiables. El modelo a veces comete errores e incluso llega a “alucinar” datos inexistentes, presentándolos como si fueran hechos verificados. OpenAI advierte que ChatGPT puede reflejar los sesgos y estereotipos presentes en los datos con los que fue entrenado.

Por estas razones, los expertos recomiendan usar este tipo de herramientas con precaución. El principal consejo es no tomar sus respuestas como verdades absolutas ni apoyarse únicamente en ellas para decisiones importantes. Siempre es preferible verificar la información en fuentes confiables. Por ejemplo, sería ideal conocer si la plataforma mencionó a Marlon Brando y Robert De Niro porque encontró muchos artículos hablando de sus premios y actuaciones influyentes, o si fue por alguna estadística interna de cuán a menudo aparecen en listas de “mejores actores”.

En conclusión, sobre este tema, el especialista sostuvo: "Si bien ChatGPT nos pudo dar un listado razonable de grandes actores, debemos recordar que depende enteramente de sus datos. No tiene manera de evaluar el mundo real ni de actualizar sus conocimientos por cuenta propia más allá de lo que se le ha suministrado. Su selección fue una amalgama de lo más citado y celebrado en la web sobre actores, pero carece de un juicio crítico más allá de la estadística".