Trastienda del papelón de los Martín Fierro Latinos

La versión 2025 del Martín Fierro Latino detonó una grieta insospechada en APTRA, y lo que parecía ser una gala de relanzamiento internacional terminó siendo un rotundo quiebre interno.

La ceremonia, celebrada en el lujoso salón del JW Marriott Brickell en Miami, bajo la organización y comercialización del productor argentino Oscar Posedente, y conducida en gran parte por el periodista radicado en Estados Unidos, Ronen Suarc, prometía ser una gala de lujo, con alfombra roja, invitados internacionales y nominaciones abiertas que englobaban más de 30 categorías entre radio, televisión, streaming y producciones digitales.



La cuestión es que ni hasta el más pesimista de los odiadores creía que todo podía fallar de la manera que sucedió: fallas técnicas, celebridades ausentes, improvisaciones escénicas y hasta denuncias de compra de estatuillas derivaron en una verdadera guerra civil entre los jerarcas del premio, a saber, su presidente Luis Ventura, su opositora Pilar Smith y los alfiles Daniel Gómez Rinaldi, Daniel Ambrosino y Laura Ufbal.



Vivo y directo. Volviendo a la transmisión de los Martín Fierro Latinos, desde el arranque, la alfombra roja transmitida por América TV, con la dupla de conductores Andrea Estévez y Alejandro Dávalos retrató un despliegue de nerviosismo que propagó el desconcierto a medida que avanzaba la entrega de premios: cortes de señal, pantallas congeladas, audio interrumpido, desorganización de quién subía al escenario y quién bajaba, y sobres con las ternas entregados al apuro, en algunos casos incluso, escritos con birome. El resultado, una ceremonia extensa hasta la 1.30 de la madrugada del lunes, que cerró con la estatuilla de Oro al conductor chileno (y desconocido para el público argentino) Martín Cárcamo.



Pilar Smith, socia y con pretensión de candidata a presidente en las próximas elecciones en APTRA, en diálogo con NOTICIAS afirma: “El Martín Fierro Latino fue pobre, deslucido, desprolijo, desorganizado y sin figuras de renombre. Es un horror que cobren las nominaciones porque desvirtúa el espíritu del premio. Ventura le da la marca al impresentable de Oscar Posedente para que haga su show, pero los que quedamos mal parados somos nosotros los socios”. Y advierte: “Si alguna vez llego a presidir la entidad, seguiría la línea de Ventura, porque generar los premios de la moda, del cine y el teatro fue un acierto, pero no abriría mucho más. Hay límites y con el Latino se extralimitó”.



En el otro extremo de Smith, la histórica socia Karim González con más de 30 años en la institución y autora de los libros "Mina de rock" y "Entre hippies y bohemios", defendió la continuidad de la gestión Ventura: “En los últimos años levantó el premio, generó muchos ingresos y así ayudó a muchos socios, por ejemplo, pagándoles la obra social. Separar el premio en diferentes rubos como radio, televisión y cable fue un acierto y los de cine y teatro, un hallazgo. Es cierto que el Latino estuvo un poco deslucido, pero recién es el tercero que se hace, calculo que se irá afinando con el tiempo”.



Uno de los puntos que más polémica generó fue el pago de las nominaciones. Pero lo cierto fue que lo que se pagaba era la inscripción, como sucede en Estados Unidos con premios como los Grammy y los Emmy, y no en Argentina con los ACE (teatro), Cóndor de Plata (cine) y HUGO (Teatro musical). De hecho, fuentes cercanas al productor televisivo Posedente, afirman a NOTICIAS que la inscripción no es garantía de quedar ternado: “Hay categorías que tienen siete inscriptos y solo quedan tres”. Un galardonado admitió a NOTICIAS que pagó 260 dólares de inscripción, quedó nominado y se alzó con la estatuilla: “Me lo pagó mi anunciante, a sabiendas de que podía no ganarlo”.



Ganadores. Entre los premios de Argentina, la estatuilla a Luis Ventura por su programa “Secretos verdaderos”, generó muchas suspicacias, mientras el cordobés Hernán Lirio se emocionó por la que recibió su mascota Ramoncito, perro influencer que en Instagram tiene 249 mil seguidores.



Contactado sobre el inesperado galardón, Lirio respondió: “Yo estoy feliz por lo de Ramoncito. Es mi hijo, ya tiene 11 años. Y bueno, como dije en el agradecimiento, él tiene una enfermedad que se llama Cushing y que gracias a Dios la estamos sorteando". Sobre su "hijo", como lo definió en la charla, agrega: " Si todo sale bien, en enero comenzamos a grabar una miniserie de ocho capítulos para una plataforma muy importante”.



Pasadas las horas y ya de regreso a Buenos Aires, los socios que estuvieron presentes en el país de norte, lejos de calmar las aguas, levantaron la apuesta. Daniel Gómez Rinaldi, también miembro de APTRA y presente en la ceremonia en Miami, respondió con dureza a todos los que criticaron el premio. En declaraciones radiales, no dudó en calificar de “ridículos” a Guido Zaffora, Yanina Latorre y Pilar Smith, a quien tildó de creerse “la Susana Giménez de NET”.



O Rei. Otro que alzó la voz fue el propio Ventura, quien se vanaglorió en el programa de Moria Casán en El Trece, del éxito de "su" marca. En tono serio y sin titubear aseveró, ante la atónita mirada de todos los presentes, que “la gala del Martín Fierro Latino le mojó la oreja a Hollywood”.



Para indagar más en la interna de la Asociación, NOTICIAS habló con uno de los socios más antiguos, quien pidió no revelar su nombre. Y sorprendido por la virulencia de sus pares y omnipotencia de su presidente, reflexionó: “El Martín Fierro Latino me pareció un cambalache. Son premios pagos, no sé quién los eligió, ninguno de nosotros votó. Se está perdiendo la esencia. Ahora quieren hacer el de las inmobiliarias, el de la danza y el de las mascotas. No creo que haya ningún jurado en APTRA idóneo para votar sobre danza. Si celebramos cualquier cosa, nuestro premio se desprestigia. Lo del domingo fue una fantochada”.



Frente al descontento, la grieta dentro de APTRA parece más profunda que nunca. Lo que para unos fue un intento audaz de internacionalizar el premio, para otros fue un tropezón que, de repetirse, podría ser una caída letal. La división entre quienes defienden la reestructuración económica y quienes claman por una vuelta a los orígenes amenaza con redefinir el rumbo del Martín Fierro. Y pese a que la polémica recién comienza, entregaron los premios a lo mejor del Cable 2025 y ya oficializaron las ternas del Martín Fierro al cine, esta vez, sin pago previo.