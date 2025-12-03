Natalia Denegri, del Caso Coppola en los 90 a los premios Emmy

Natalia Denegri vuelve a destacarse en el circuito internacional con seis nominaciones a los Premios Suncoast Emmy 2025. Tres corresponden a su labor como productora ejecutiva y otras tres a su equipo de Trinitus Productions, la compañía que dirige desde Miami y con la que ya obtuvo 43 galardones. Entre los trabajos finalistas se encuentran dos documentales protagonizados por argentinos, una línea de producción que Denegri sostiene desde hace años para visibilizar historias de resiliencia, inclusión y superación.

La ceremonia será este sábado 6 de diciembre en Hollywood, Florida, y confirma su posición como una de las productoras hispanas más reconocidas de Estados Unidos y la argentina con más premios Emmy en su haber. Su presencia en el medio norteamericano, consolidada a través del tiempo, convive con una figura pública que en la Argentina se recuerda desde los años 90, cuando su irrupción mediática quedó asociada al Caso Coppola y al circuito televisivo de la época. Aquella exposición temprana contrastaría con el perfil profesional que terminó construyendo en el exterior, ligado a la filantropía, el periodismo y la producción audiovisual.

Su presente internacional contrasta con la forma en que su nombre apareció por primera vez en la escena pública. A mediados de los 90, Denegri quedó asociada al Caso Coppola, la causa en la que se allanó el departamento de Guillermo Coppola y se hallaron 406 gramos de cocaína en un jarrón, en un operativo luego declarado armado. El juez Hernán Bernasconi —más tarde condenado por esa maniobra— impulsó un proceso que se volvió un fenómeno televisivo, donde Denegri, entonces de 19 años, y Samantha Farjat fueron presentadas como “las chicas del caso”. Años después, la actriz y productora pidió el “derecho al olvido”, pero en 2022 la Corte Suprema lo rechazó por unanimidad al considerar que el episodio seguía siendo de interés público.

En los últimos años, además, Denegri sumó otro capítulo a su recorrido: su relación con Javier Milei. Tal como informó NOTICIAS, mantuvo encuentros con el entonces presidente electo durante su gira por Estados Unidos, en un rol informal que algunos describieron como un puente con sectores del mundo hispano y del entretenimiento. Su presencia en estas reuniones llamó la atención por la distancia temporal entre su origen mediático en los 90 y su inserción actual en un universo político y diplomático que excede su trayectoria televisiva.

Las nuevas nominaciones a los Emmy vuelven a proyectarla en la escena internacional mientras su figura recupera interés en la Argentina, donde su nombre ya no aparece solo ligado a un pasado mediático, sino también a un presente marcado por la producción audiovisual y su creciente interlocución en ámbitos de poder.