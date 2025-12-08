El casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino: fiesta en Costanera y show de Luck Ra

En una noche primaveral porteña cálida y luminosa, Juan Cruz Ávila y María “Mery” Guastavino sellaron oficialmente una historia de amor que ya llevaba años de familia consolidada. La celebración coordinada por Marisa Monteserin de Borderline producciones tuvo lugar en el tradicional Tequila, uno de los boliches más emblemáticos de la Costanera, convertido esta vez en escenario de una fiesta repleta de figuras del espectáculo, la política y los medios, con un cierre musical a cargo del furor cordobés: Luck Ra.

Una pareja con historia

Ávila, empresario y productor con extensa trayectoria en la televisión argentina — recordado por su rol en la conducción de contenidos en LN+ y por su reciente desembarco en América TV y A24 — llegó a la cita acompañado de los tres hijos que integran su familia ensamblada. Su esposa, María Guastavino, psicóloga de profesión y de perfil mucho más reservado, mantiene desde hace años una vida alejada del mundo mediático, pero fue protagonista absoluta de la noche con un vestido de satén marfil, delicado y moderno, que capturó todas las miradas.

Juntos tienen dos hijos: Facundo Cruz y Lucas, quienes participaron activamente de la ceremonia civil y la celebración. A ellos se suma Malena, hija mayor de Ávila, fruto de una relación anterior. Los cinco formaron una postal emotiva durante la tarde, cuando compartieron un almuerzo íntimo en el Faena para celebrar el civil antes de dirigirse al gran festejo.

El gran sí y la fiesta más esperada

Pasadas las nueve de la noche, las luces cálidas de Tequila recibieron a unos 350 invitados que desfilaron por una alfombra roja digna de premiere. La ambientación combinó flores carmesí, cortinados vaporosos y un juego de luces que le dio al boliche un aire sofisticado y festivo.

Entre los invitados destacaron figuras como Mauricio Macri, Baby Etchecopar, Mariana Fabbiani, Pamela David, Ángel de Brito, Marina Calabró, Sergio Lapegüe, Rodrigo Lussich y una larga lista de personalidades del medio que quisieron acompañar a los novios. La pista estalló desde temprano con DJ sets especialmente armados para la noche, performances de bailarines y un show sorpresa que incluyó drag queens, en un guiño a las fiestas porteñas más modernas.

Ávila, de esmoquin clásico, y Guastavino, de blanco radiante, se mostraron relajados, sonrientes y rodeados de amigos. “Somos una familia de cinco, muy unidos. Nos faltaba dar este paso”, contó él durante la noche, en referencia a una boda que la pareja venía postergando desde la pandemia.

Un final a pura música

Cerca de la madrugada, las luces bajaron y el murmullo se cortó apenas por segundos antes de que estallara el grito colectivo: Luck Ra apareció para el cierre musical. Con su mezcla de cuarteto y pop urbano — hoy una de las fusiones más populares del país — desató una fiesta que se extendió hasta altas horas, con los novios en el centro de la pista, bailando rodeados de hijos, amigos y colegas.

La boda no fue solo un evento social destacado: fue, sobre todo, la consagración de un vínculo que ya estaba construido desde lo cotidiano. En plena primavera porteña, con la Costanera de testigo y un clima de celebración total, Juan Cruz Ávila y María Guastavino transformaron una noche cualquiera en un momento inolvidable, con brillo, música, afectos y una declaración de amor que, esta vez sí, fue formal y ante todos.

por R.N.