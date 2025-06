Efecto anti-burnout: ¿qué es la creatividad estacional?

“Siento que los casos de burnout y agotamiento extremo no se deben tanto a que no tenemos herramientas para sobrellevarlo, sino que nos desconectamos tanto de nuestra propia naturaleza cíclica y abrazamos tanto la productividad constante y veloz, que hoy la única manera de poder salir de la rueda de hámster es volver a conectar con nuestros propios ritmos. Esto puede parecer una utopía para quienes hoy trabajan con cronogramas y formas establecidas, pero la idea no es imponer una manera de hacer las cosas, sino un llamado a que las personas puedan preguntarse: ¿qué otras formas hay de crear?”, afirmó Lucila Cáceres, licenciada en Ciencias Biológicas de la UBA y especialista en Neurociencia.



Catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un riesgo laboral en 2019, el síndrome burnout se incluyó en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE-11), cuya entrada en vigor se ha fijado para el 1 de enero de 2022. Se trata de un trastorno cada vez más conocido y diagnosticado que combina factores de riesgo personales con factores de riesgo relacionados con la organización. De hecho, para los expertos, es uno de los principales problemas de salud mental y la antesala de muchas patologías psíquicas.

“Una sensación de fracaso y una experiencia agotadora que resulta de una sobrecarga por exigencias de energía, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador”, describió el psicoanalista Herbert Freudenberger quien utilizó el término "burnout" por primera vez en 1974. El profesional observó en una clínica para toxicómanos en Nueva York cómo la mayoría de los voluntarios tenía una pérdida de energía progresiva hasta llegar al agotamiento. Asimismo detectó síntomas de ansiedad, depresión y desmotivación en el trabajo, además de agresividad hacia los pacientes al cabo de un año de estar trabajando.



Considerado un estrés laboral crónico suele aparecer en personas cuya profesión demanda entrega y dedicación a los demás, como es el caso de la enseñanza, la salud o los servicios sociales. Afecta especialmente a los profesionales de la salud, dado que se encuentran expuestos al sufrimiento humano y a la muerte. Además, tienen un alto nivel de exposición laboral, con largas jornadas de trabajo y un nivel elevado de exigencia y sobrecarga de tareas. Esta exposición a largo plazo genera un sentimiento de falta de realización personal y una despersonalización que pueden ocasionar poca motivación para el trabajo, generando errores y deterioro de la calidad del servicio.

Para la especialista Cáceres, una manera de evitar este trastorno lo ofrece la denominada “Creatividad estacional”, donde los estímulos naturales (luz, temperatura) impactan el sistema nervioso, afectando la atención, el descanso y diferentes tipos de creatividad que emergen en cada estación. El concepto está basado en la idea de que, como seres cíclicos, la capacidad de detectar y recibir estímulos, y por ende la capacidad laboral y creativa, cambia con el ambiente. El costo cognitivo varía según la estación estival. Exigir atención sostenida en meses fríos, por ejemplo, pide más al cerebro de lo que puede dar.



“Aunque nosotros pensamos que podemos crear todo el año de la misma manera, la realidad es que los factores ambientales, como los cambios de temperatura, las horas de luz y los estímulos de la naturaleza, también modelan la forma en la que le damos forma a las ideas y las llevamos a la acción. Así, el verano es cuando más cómodos nos sentimos para ir a encuentros sociales donde podamos debatir y potenciar nuestras ideas con la mirada de otros, volviéndose esta una estación para recolectar información relevante. Por otro lado, en otoño es cuando debemos decidir en qué enfocar nuestra energía, ya que el comienzo del frío nos invita a bajar el ritmo de la estación anterior; es la estación para elegir y descartar proyectos”, explicó la especialista.

Lucila Cáceres concluyó: “La llegada del invierno viene luego a ponernos en jaque, porque a la mayoría de nosotros no nos han enseñado sobre el descanso y la pausa; pero la innovación surge exactamente en esos momentos donde podemos ofrecerle un respiro del acelere a nuestras ideas. ¿Cuánto estamos dispuestos a parar para crear mejor? Y la primavera se siente como si el ciclo volviese a comenzar; las ideas que se fueron macerando en los meses fríos tienen la oportunidad de salir a ser comunicadas, compartidas y expandidas, salvo que nos encuentre corriendo para hacer lo más posible antes de que llegue Navidad”.