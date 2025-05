Cuáles son los pescados que se deberían comer 

“Los pescados y mariscos pueden ser una opción proteínica más respetuosa con el medioambiente que otros alimentos de origen animal como la ternera, el cerdo y el pollo. Pero tienes que elegir con cuidado. No todos los pescados son sostenibles. Y la solución es más complicada que optar por unas especies en lugar de otras, porque el valor nutritivo del pescado se ven afectados por una multitud de factores”, destacó Sofia Quaglia en un artículo de The New York Times.

La joven reportera, especialista en periodismo sobre salud y medioambiente, desarrolló un informe junto con varios expertos que aconsejaron la forma de distinguir cuáles son los productos del mar que alimentan y favorecen al ser humano. Los entrevistados en su mayoría son académicos de prestigiosas universidades estadounidenses y de importantes centros de salud de Norteamérica.

“Los peces pequeños suelen ser una fuente especialmente buena de ácido graso omega-3 y de nutrientes esenciales como el hierro y el zinc. Cuando comes un pescado pequeño, también sueles comer trozos de esqueleto, lo que aumenta tu ingesta de calcio. Además, los peces más pequeños se reproducen rápidamente, por lo que suelen ser más abundantes y menos vulnerables a los cambios medioambientales”, afirmó Sebastian Heilpern, científico especializado en sostenibilidad de la Universidad de Cornell.



En ese aspecto, el experto aclaró: “Los peces más grandes, en cambio, suelen acumular más contaminantes como el mercurio y el plomo. Eso se debe a que suelen ser depredadores. Comen muchos peces más pequeños. Así, cantidades moderadas de contaminantes en esos peces pequeños pueden acumularse hasta niveles perjudiciales en los peces más grandes".

Dentro de ese panorama, Heilpern sugiere que los peces más saludables para consumir son las sardinas y las anchoas. “Son fuentes de alimento muy, muy nutritivas y suelen ser bastante productivas y capaces de soportar toda esa explotación a la que los humanos las someten”, ratificó.

Una excepción a la regla son los camarones de granja, según la científica medioambiental y epidemióloga Kathryn Fiorella. Los camarones abarcan toda la gama de la sostenibilidad mucho más ampliamente que otros pescados y mariscos más pequeños. Algunas cumplen buenas normas medioambientales. Pero otras —cultivadas en distintos tipos de estanques en lugares como China, India y México—, no las cumplen. “Yo intento de verdad no comer camarones”, detalló la experta de Cornell.



Los bivalvos como las ostras, las vieiras y las almejas son muy nutritivos y abundantes en omega-3, B-12 y hierro.“Consumir moluscos probablemente tenga un beneficio para el ecosistema”, dijo Fiorella y señaló: “No tienen que ser alimentados por los acuicultores y eliminan contaminantes como el nitrógeno y el fósforo del agua y los convierten en sustancias que no son perjudiciales. También consumen fitoplancton, lo que puede ayudar a limitar la proliferación de algas nocivas. Y crecen en los arrecifes, proporcionando estructuras que ayudan a una serie de especies a prosperar”.

Las clasificaciones de 2021 confirmaron que los bivalvos de granja se encuentran entre los alimentos más sostenibles desde el punto de vista medioambiental en general. En la actualidad, más de la mitad del pescado que se consume en el mundo es cultivado. Este tipo de producción suele causar menos emisiones de carbono que calientan el planeta que la pesca en la naturaleza. Pero, a veces se hace en condiciones densas donde las enfermedades pueden propagarse fácilmente y los contaminantes y antibióticos pueden escapar a ríos y océanos.



“Una buena parte de las veces, si comes un kilo de salmón, se necesita algo más de un kilo de pescado salvaje para producirlo”, aseguró Alice Moore, quien gestiona la Guía del Buen Pescado en la Sociedad de Conservación Marina de Reino Unido, una organización no gubernamental británica sin fines de lucro. Los alimentos diseñados para animales a base de cereales y vegetales no suelen aportar a los peces los nutrientes que estos necesitan.

La captura de peces en la naturaleza evita estos problemas, pero los buques pesqueros pueden emitir mucho carbono y dañar los ecosistemas. Por ejemplo, la pesca de arrastre de fondo puede devastar el fondo marino y aumentar el consumo de combustible de un barco. La pesca de columna de agua, por debajo de la superficie y por encima del fondo, evita eso. Pero a menudo arrastra especies equivocadas, hembras reproductoras y peces demasiado pequeños. La conclusión de Moore sobre este tipo de actividad y como afecta al medioambiente lo define en una descripción: “Es un campo de minas".