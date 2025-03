Cómo jubilarse afecta el cerebro

En un análisis de más de 8000 jubilados en Europa, se descubrió que la memoria verbal de las personas, la capacidad de recordar un conjunto de palabras después de cierto tiempo, en general, se deterioraba más rápidamente tras la jubilación, en comparación con cuando trabajaban. Sin embargo, otro estudio, realizado en Inglaterra, mostró que otras capacidades, como el razonamiento abstracto, no se ven afectadas.

“Hay algunos indicios de que la jubilación podría ser mala para la cognición, porque cuando te jubilas, tu cerebro ya no enfrenta tantos desafíos”, afirmó Guglielmo Weber, profesor de econometría de la Universidad de Padua, Italia, quien trabajó en el estudio europeo, a The New York Times. Estas investigaciones también han descubierto una relación entre el retiro y la aparición de la depresión.



"Pasar repentinamente de una vida laboral ajetreada a la falta de actividad puede exacerbar los sentimientos de inutilidad, bajo estado de ánimo, tristeza, así como síntomas depresivos graves y pérdida de memoria”, explicó Xi Chen, profesor asociado de Salud pública de la Universidad de Yale, quien estudia el envejecimiento y aclaró: “La naturaleza de tu trabajo —y la manera en que ves esa labor— parece afectar al riesgo de deterioro. Por ejemplo, los investigadores creen que quienes solían trabajar en empleos de mayor rango pueden mostrar un deterioro más marcado que otras personas”.

“El estudio realizado en Europa también descubrió que las personas que dejaron de trabajar antes de la edad de jubilación estándar del lugar donde vivían mostraron un deterioro menor que quienes dejaron de trabajar después”, señaló Weber y consideró: “Esto podría deberse a que los trabajos de quienes se retiraron antes podrían no haber sido tan demandantes para su mente, lo que resultó en un deterioro más gradual tras la jubilación”.



En el informe del medio neoyorquino, Emily Fessler, profesora adjunta de Weill Cornell Medicine especializada en atención geriátrica, manifestó: “Las personas que se ven obligadas a jubilarse “por problemas de salud o un claro edadismo”, o que enfrentan dificultades económicas durante la jubilación, pueden experimentar efectos más graves” y aseguró: “Las mujeres podrían tener menos probabilidades de experimentar un deterioro mental o cognitivo pronunciado, tal vez porque tienen más probabilidades que los hombres de seguir socializando y pasar tiempo con la familia después de jubilarse”.

Los especialistas coinciden que lo ideal sería incorporar nuevas rutinas que sean mental y físicamente atractivas desde un par de años antes de dejar de trabajar. Alison Moore, jefa de la división de geriatría, gerontología y cuidados paliativos de la Universidad de California en San Diego, advirtió: "Aunque no las implementes de inmediato, deberías hacer el plan con anticipación. Posponer esas decisiones hasta después de haberte jubilado hace más difícil lanzarse. El objetivo es pasar de un tipo de vida cotidiana a otro”.



“El trabajo voluntario, en particular, puede servir”, sostuvo Chen. Según el egresado de Yale, las investigaciones han descubierto que las personas que realizan voluntariado con regularidad durante la jubilación presentan tasas más lentas de envejecimiento biológico, y pueden evitar el deterioro cognitivo al mantenerse activas y participativas.

Para evitar la depresión y el deterioro cognitivo que pueden acompañar al aislamiento social, se recomienda que los jubilados sustituyan la socialización en el trabajo por reuniones rutinarias en persona o virtuales. Además, a medida que uno envejece, el ejercicio regular es fundamental para la salud cerebral, por lo que también podrías considerar la posibilidad de probar un nuevo tipo de clase de acondicionamiento físico.