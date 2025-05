Claves para comenzar el gym

“Al no haber sido atleta durante mi infancia, mi experiencia con el movimiento fue sobre todo de humillante”, recordó Kelly McGonigal, psicóloga de la salud de la Universidad de Stanford y autora del libro "The Joy of Movement", a The New York Times en un reportaje.

La especialista estadounidense abordó una serie de claves para ayudar a las personas que tratan de ponerse en marcha con la actividad física. En ese aspecto, tres es el número de estrategias concretas para convertir el ejercicio en un vehículo que favorezca la motivación.



“No intentes amar cada momento. Mucha gente cree que debería llegar a un punto en el que ame cada segundo de ejercicio”, detalló McGonigal, dejando en claro que eso no es realista. Incluso durante los entrenamientos más gratificantes, puede haber momentos de dolor, dificultad o frustración. Tratar de que esos momentos duros sean las partes favoritas.

La segunda clave es esforzarse por conseguir impulso y no motivación. La constancia y la rutina son más importantes. “La motivación es pasajera”, destacó la especialista y detalló: “Es efímera. En lugar de eso, intenta centrarte en ganar impulso. Y no te preocupes si no eres un experto en el ejercicio que estés haciendo. Simplemente, hazlo lo mejor que puedas, y luego vuelve a intentarlo".



Probablemente, el tercer factor es la clave más importante: buscar una comunidad. Una de las razones por las que el ejercicio logra cierto éxito es que puede ayudar a fomentar la conexión con los demás. “Cuando nos movemos en sincronía con otras personas, nuestros cuerpos entran en un estado. Nuestros cerebros entran en un estado que los neurocientíficos denominan ‘modo nosotros’”, explicó McGonigal y concluyó: “Entramos en un estado de unión que es biológicamente real, y podemos percibirlo como una especie de confianza, cercanía y pertenencia”.