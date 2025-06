Julieta Díaz: “El gobierno tiene que resolver, no destruir”

Cuando era adolescente, su papá, el actor Ricardo Díaz Mourelle, le propuso un trato: “Vamos a ver películas yanquis, pero después tenemos que ir al Lorca o al Cine Alfil y descubrir las otras”. Julieta Díaz es la síntesis perfecta de ese pacto. Prestigiosa y popular, temeraria exploradora del cine, el teatro y la televisión, reina del melodrama sin caer en el abismo, rostro amado del cine argentino, fluye del mainstream al indie con la naturalidad propia de sus gestos.

Nos convoca su personaje de La Madrina, temible jefa narco en “Gatillero”, el western conurbano de Cris Tapia Marchiori, pero hace apenas unas semanas también encabezó la última película de Marcos Carnevale, “Corazón delator” junto a Benjamín Vicuña. Y mientras prepara su próximo show del 19 de julio en Café Berlín junto a Diego Presa con Carolina Flechner, baterista de Me Darás Mil Hijos, el guitarrista Nahuel Roth y el bajista Juan Ravioli, donde presentarán sus dos discos y también varias canciones nuevas, palpita su vuelta al escenario. Será en el Maipo, donde Adrián Suar debutará como director teatral con una obra argentina protagonizada por actrices. ¿Cuántas horas tienen los días de Julieta Díaz? Las que ella quiera, nosotros la acompañamos.

Noticias: Esta película no se llama “Sicario”, esa ya la hizo Benicio del Toro. Se llama “Gatillero”, ¿un título tan argentino es una declaración de principios?

Julieta Díaz: Me pasó algo de esto que decís. ¿Te acordás cuando la gente decía: “Yo no miro cine argentino”? Algunas personas prefieren sentirse identificadas con otra identidad. Yo consumo cine de Estados Unidos, europeo, latinoamericano, de todos lados, pero mirar nuestras historias es importante. “Gatillero” está filmada en plano secuencia, es puro cine independiente, tiene una fuerza impresionante, una hechura impecable y un compromiso total.

Noticias: Su personaje, La Madrina, es una mujer que detenta el poder, las mujeres suelen encarnar el cuidado y el amor en las ficciones. ¿Cómo escaparle a la villana de fórmula?

Díaz: ¡Viste que si una mujer es mala es más mala que cualquiera! (risas) En este caso, es una jefa narco que hereda ese know how de su padre. A mí lo que me gustó de esta película es que no es una de esas historias con narcos cancheros, acá lo interesante es que se les ven los hilos. Y son tan protagonistas la gente del barrio como los narcos.

Noticias: En esta película trabaja con su padre, Ricardo Díaz Mourelle. Sé que él está pasando un momento complicado de salud, ¿cómo fue ser su compañera?

Díaz: Trabajamos varias veces juntos, en cine y en teatro, siempre es muy hermoso laburar con mi papá. Lo primero que hice fue la serie “Bajamar” e iba a hacerla con él, después no pudo y su personaje fue a parar a otro actor. ¡Ya pasaron 30 años y recuerdo cómo me preparó para el casting!

Noticias: Fuerte empezar con “Bajamar”. Alejandro Urdapilleta, Leo Sbaraglia, Germán Palacios, Patricio Contreras, ¡estaban todos! La verdadera serie de culto.

Díaz: ¡Nada menos! Un adelantado el director Fernando Spiner, porque en ese momento hacer una miniserie de 4 capítulos, un thriller enrarecido, era una locura. Nos dieron el horario de los lunes a las 11 de la noche en Canal 9, era mandarnos al muere, la vio poca gente en ese momento, pero diez años después esa franja se convirtió en el prime time de las series.

Noticias: Hace poco fue noticia Ariana Harwicz porque la película basada en su novela “Matate amor” compitió en Cannes. Usted hizo una obra de Harwicz, “Precoz”, que exigía poner el cuerpo. ¿Cómo la atravesó?

Díaz: Entré por un tiempo a la obra y salí arrastrándome, después siguió Valeria Lois que iba a hacer ese personaje desde un principio, pero no pudo y Lorena Vega, que era la directora, me llamó. Me encantó la propuesta, me enamoré de la novela. Pasó que en un momento a mi hija se le disparó una epilepsia y “Precoz” era alucinante, pero como estaba frente a circunstancias difíciles, la obra me cagaba a trompadas. En ese momento filmaba en Uruguay y volví porque habían internado a mi hija después de sufrir una crisis muy fuerte, del hospital me fui al teatro y no pude.

Noticias: Necesito decirle que a pesar de lo que exprese el Presidente, cuando alguien tiene un hijo con discapacidad, no es un problema de la familia sino de la salud pública.

Díaz: Es que el mundo está armado para los que pueden todo, inclusive socialmente, no sólo físicamente. Hay mucha crueldad, perversidad y psicopateada en algunas cosas. El área de discapacidad no venía bien, con otros gobiernos también era un sector precarizado, siempre hubo problemas. Pero la idea supuestamente era mejorar lo que no funcionaba. Ese también era el tema del INCAA, ¿no? Hay que sanear la corrupción, no poder despedir a una persona que labura en el Estado es una ridiculez total, había mucho por mejorar, pero no veo que esté sucediendo. También hay corrupción en el sector privado, no solo en lo estatal. Más allá de lo partidario, porque ya descreo bastante de todos, alguien tiene que gobernar. Ojalá surgiera un movimiento que saque lo mejor de cada uno... Sé que parezco la canción “Imagine” (se ríe).

Noticias: Ojo, Lennon diría “podré ser un soñador, pero no soy el único”

Díaz: Algo tiene que pasar, ahora tengo la sensación de que es como decirle a un paciente con cáncer: “Mirá, te vamos a matar directamente porque sino es muy complicado”. No es así, hay que resolver, no destruir las pocas cosas que apuntaban a alguna solución, es doloroso. El otro día vi un post muy interesante, decía: “Los jubilados son un curro, la discapacidad es un curro, las universidades son un curro, la cultura es un curro, los chicos con cáncer son un curro, los hospitales son un curro, pero $LIBRA no, es un emprendimiento para potenciar las pequeñas inversiones en la Argentina”. Una síntesis extraordinaria, no me hagas comer vidrio.

Noticias: Mencionó al INCAA y este año no tuvimos ni un solo largometraje argentino en el Festival de Cannes. El sector está prácticamente parado, recién ahora se anunciaron 8 películas de ficción que recibirán apoyo del Instituto. ¿Cómo podemos salir de esta situación?

Díaz: Es muy triste, pero yo siento que si nosotros no hacemos un mea culpa, no reconocemos desde adentro que hubo gestiones fallidas y responsabilidad institucional, nos equivocamos. Si peleamos y decimos: “¡En el INCAA no había ningún problema, son unos hijos de puta, echaron a tanta gente!”... Cuidado, quizás algunos empleados no iban a trabajar, pasaron muchas cosas. Entonces yo no voy a permitir que me digan que soy K porque defiendo el INCAA ni que soy de la contra porque reconozco que había problemas. También es necesario hablar del corrupto de guante blanco, no nos tomen por idiotas. He visto a mucha gente hablando pestes de lo que está pasando con la cultura, pero sin hacer un análisis sobre cómo nosotros dejamos que se fuera destruyendo o corrompiendo sin hacer nada. No digo que sea fácil ni acuso a nadie, pero nada cambia haciéndonos los boludos. Hay que mirar la foto completa y ver cómo podemos salir adelante porque esta es una industria que mueve.

Noticias: Usted es una gran intérprete en la actuación y en la música. ¿Qué es lo mejor de interpretar?

Díaz: Encontrarse con una misma. Me gusta pensar, aunque quizás suene pretencioso, que interpretar sin juzgar es la parte más profunda, más espiritual de nuestro trabajo, ese lugar donde al final todos queremos que nos amen, todos queremos perder los miedos, la mayoría de las personas sentimos las mismas cosas. A mí eso me fascina, entender que en el fondo algo del espejo sucede.