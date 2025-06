Federico Andahazi: “En política no existe lealtad”

El reconocido escritor y psicólogo argentino Federico Andahazi alcanzó notoriedad internacional con “El anatomista” (1997), novela con un audaz tratamiento de la sexualidad y el deseo con la que ganó el primer premio de la Fundación Fortabat. En esa ocasión, Amalia Lacroze expresó públicamente su desacuerdo con la decisión del jurado, calificando a la obra como "no contribuyente a exaltar los más altos valores del espíritu humano". Publicada por Editorial Planeta, fue traducida a más de treinta idiomas.

Su narrativa, caracterizada por una cuidada prosa y un enfoque histórico-filosófico, abarca títulos como “Las piadosas”, “El príncipe”, “Errante en la sombra” y “El conquistador”. También ha incursionado en el ensayo con libros como “Argentina con pecado concebida”. Con el paso del tiempo se convirtió en un autor que combina el análisis cultural con una mirada crítica sobre la realidad política argentina, consolidándose como una voz provocadora e influyente en el panorama literario contemporáneo

“Mares de furia”, su nuevo libro, acaba de ser publicado por Penguin Random House para el sello Grijalbo y se centra en la figura polémica de Hipólito Bouchard, el militar y corsario francés que se unió a la lucha por la independencia argentina a comienzos del Siglo XIX.

Recibe a NOTICIAS en su hogar cálido, una antigua casona de Belgrano, donde vive junto a su esposa, la artista plástica Aída Pippo, sus hijos Vera y Blas, y atesora una colección de motos, su otra gran pasión.

Noticias: ¿Por qué eligió a Bouchard como protagonista de su último libro?

Federico Andahazi: Creo que es el personaje más literario de la historia argentina. Parece salido de una novela de Emilio Salgari. Es más, yo no sé si él no tomó muchos pasajes de la vida de este hombre para “Sandokán y los Tigres de la Malasia”, porque Bouchard tuvo un enfrentamiento feroz con piratas malayos y los derrotó. Muchos escritores habían querido intentar algo con su historia.

Noticias: Tuvo una vida novelesca

Andahazi: Lo que tuve que plantearme es cómo abordarlo desde la ficción. Quizás lo más fascinante es que teniendo semejante vida, está como muy marginado de la historia oficial. Es una persona, te diría, censurada. Tiene apenas una calle de pocas cuadras con su nombre y alguna escuela naval. Pero no goza del prestigio del almirante Brown y es un hombre que incluso tuvo una participación muy destacada en la batalla de San Lorenzo porque es el que mata al portaestandarte y le roba la bandera. La gran pregunta es, ¿por qué se lo marginó incluso de la literatura?

Noticias: Tremendo desafío.

Andahazi: Tal cual. ¿Cómo competir desde la literatura con esta historia tan literal? Tanto que algunos datos de su trayectoria decidí dejarlos en la bruma. Él era corsario y hay vivencias tan increíbles como cuando robó una fragata, la bautizó Argentina y con ella bombardeó las costas de California, plantó nuestra bandera y proclamó al territorio como parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Noticias: ¿Cómo se construye una figura literaria con sus características?

Andahazi: El tipo era iracundo y muy cruel. Cuando se enfrenta a los piratas malayos, a algunos los toma prisioneros y los incorpora a su tripulación, y a otros los ata al palo mayor de su barco y lo hunde a cañonazos. En 1818 llega al actual Hawái, descubre que la corbeta Santa Rosa, que era parte de nuestra flota, estaba en manos del monarca Kamehameha I, porque la tripulación se había amotinado y le había vendido el barco al rey. Bouchard logra que el soberano sea el primer mandatario extranjero en reconocer la independencia de las Provincias Unidas. El final del tipo es paradójico, te diría shakesperiano. Lo mató uno de sus esclavos en su hacienda de Perú, lejos del mar y de los combates navales.

Noticias: ¿El escritor puede tomarse licencias a la hora de contar acontecimientos históricos o debe ajustarse a los hechos?

Andahazi: ¡Muy buena pregunta! Muchas veces los historiadores, en nombre de la verdad, establecen hipótesis, en cambio el narrador puede ir y venir en el tiempo y darle ficcionalidad a lo que ocurrió. Vargas Llosa diría que es el camino paradójico de una mentira. A veces tenés la convicción de que estás afrontando la verdad de una manera bastante más noble que los historiadores porque el contrato que se establece con el lector es otro. Con el historiador se supone que estás leyendo la verdad de las cosas. Cuando lees una novela histórica, sabés que el autor se está tomando algunas licencias.

Noticias: ¿En qué medida los eventos del pasado lo atrapan para crear sus libros?

Andahazi: Mi primer vínculo afectivo es con la historia universal. Hace muchos años, cuando viajé a Italia a presentar “El anatomista”, me preguntaban por qué un argentino escribía una historia italiana. Cuando escribí “Los amantes del Danubio”, preguntaban por qué una historia húngara. Porque de verdad creo que la historia es una sola.. A mí hay algo que me fascina de Borges, esa capacidad de ser universal sin dejar de ser profundamente argentino. Aún en sus cuentos más criollos hay referencias a lo universal. Lo interesante de la literatura es la universalidad con la que uno puede trabajar.

Noticias: ¿Qué surge primero? ¿El personaje, la historia o una imagen?

Andahazi: Pienso que la imagen está completamente ligada a la literatura. En el caso de esta novela, encontré unos primeros apuntes escritos hace más de treinta años. Fue muy grato y conmovedor volver a leer esas páginas que empecé a escribir con mucha impunidad a los veintitantos años. Tuve la sensación de haberme transportado en el tiempo.

Noticias: ¿Reescribe mucho?

Andahazi: Sí, corrijo bastante. Leo, releo cada capítulo. Lo pulo, lo corrijo. Es bastante parecido a la escultura. Si le das un mazazo cagaste la pieza. Creo que al escribir es mucho más productivo sacar textos, sacar adjetivos, ir puliéndolo, martillando.

Noticias: ¿Quién es su primer lector?

Andahazi: Mi primera lectora siempre era mi vieja, que tenía una gramática perfecta. Cuando muere, me quedo sin esa lectura que la verdad que se extraña. Cada vez que termino el libro el impulso es llevárselo. Ahora, mi mujer, además de una gran artista plástica, es una gran lectora. Tengo que insistirle para que me haga críticas porque nos queremos mucho y a veces es difícil ser crítico con quien amás.

Noticias: Usted es una persona que ha expresado siempre sus ideas sobre la realidad del país. ¿Cómo ve la situación actual?

Andahazi: Te tengo que confesar que estoy aburrido de la política, estoy hastiado y reconozco que tal vez me involucré más de lo que debía. En la Argentina existe una gran tradición de escritores que se volcaron a la política y viceversa. Yo vengo de la formación política desde muy chiquito. Fui a un jardín de infantes del Partido Comunista. Mi abuelo era dirigente del partido y todavía tengo el carnecito de afiliación. Ellos la pasaron muy mal durante el peronismo. Mi abuela, la típica abuela judía que hacía gefilte fish, estuvo presa en la cárcel de Perón en Rodríguez Peña y Lavalle. Fue un poco inevitable para mí, vincular a la literatura con la política. Y llegó un momento en que, si no seguías un modelo de pensamiento, eras totalmente excluido.

Noticias: ¿Qué buscaba con su participación?

Andahazi: Una necesidad, más allá de lo literario, de anhelar esa libertad que empezaba a desvirtuarse. Pero, no es algo agradable la política, no son agradables los políticos. Uno está acostumbrado a otra cosa y en política no existe lealtad. Es una madera de la cual yo no estoy hecho. La verdad no me siento cómodo con los políticos, no tengo demasiado de qué hablar, salvo excepciones, por supuesto.

Noticias: Pero, ¿sigue siendo parlamentario del Mercosur?

Andahazi: Sí, pero ya prácticamente no funciona, por lo menos para la Argentina. Aclaro siempre que los parlamentarios del Mercosur no cobramos ninguna dieta, no tenemos sueldo. Pero, además, en estos últimos tiempos se sacaron los viáticos. No es democrático que puedan sesionar solamente los que se pueden pagar el pasaje. Al margen, podemos discutir si el Parlasur sirve o no. Esa es otra discusión porque, así como está, probablemente no sirva para nada. En cuanto a cómo estamos, veo un espejo simétrico de los últimos veinte años, pero de signo contrario.

Noticias: ¿No cree que hay crispación e insultos a mansalva?

Andahazi: No me ofendo porque un tipo insulte. Pero, en el caso del presidente, me parece que lo desluce, que le quita prestigio. Que no sirve como herramienta política, ni siquiera para lo que se supone que quiere atraer, que son inversiones. Por supuesto uno valora la estabilidad y no tener que vivir con el peso espantoso de la inflación. Pero, los personajes que ves son más o menos los mismos que estuvieron siempre.

Noticias: A pesar de todo, ¿es optimista o pesimista?

Andahazi: A medida que uno se va poniendo viejo, tenés menos argumentos para ser optimista. Si vos comparas las expectativas que generó el regreso de la democracia con el resultado que tenemos hoy, la verdad que es para llorar. Me preocupa la pobreza que parece haber sido descubierta recién este año y la educación. Si no ponés el acento en estas cosas no hay futuro. Los pibes tienen un léxico de no más de 300 palabras. Creo que la visión de un gobierno tiene que enfocarse en la importancia que le da la educación y por los resultados concretos.