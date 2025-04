Así anunció Yuyito Gonzalez la separación de Javier Milei

“Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. Él ha decidido terminarla y también, fue consensuado. Estamos perfectamente bien. En perfectas condiciones de relación”, detalló Amalia Yuyito González frente a cámara. Visiblemente conmovida, la conductora del ciclo Empezar el día de la señal Ciudad Magazine dio a conocer su ruptura sentimental con el presidente argentino.

Después de varios meses de rumores sobre el vínculo afectivo entre la ex vedette y el líder libertario, la presentadora destacó: “Hemos tomado esta decisión con dignidad, entereza y madurez, y anunciarlo, simplemente, porque así como lo he compartido casi un año, también era justo y lógico anunciar esta ruptura. Está todo más que bien”.

Temiendo las repercusiones de la noticia en los medios, Yuyito González señaló: “No voy a dar ningún tipo de explicación. Sé que me va a esperar doscientos millones de micrófonos a la salida del programa, sepan que no tengo nada más que decir, más que esto. Que creo que es lo más importante que tiene que ver con lo que ha sido una hermosa relación, hermosísima. Agradecida a Dios por eso. Y agradecida por lo que viene y agradecida por lo que dios tiene para mi vida, que ya puedo vislumbrar lo que es y me da mucha felicidad”.

El año pasado, a mediados de diciembre, hubo serios rumores sobre una separación. En un ida y vuelta mediático sobre una supuesta crisis entre ambos, luego de que la anunciada mudanza a Olivos de parte de la conductora no sucediera y de que en las redes se viralizara que ella lo había dejado de seguir a Javier Milei en Instagram, González hizo una dura editorial respecto al tema en su programa. “Esto de ‘amor, vamos a sacarnos una foto para demostrar’, no va más eso, no voy a sacar más fotos ni mostrar chats para demostrar nada, entiendo que hay gente que lo hace pero no es nuestro lenguaje”. Aunque, menos de un mes después, hizo exactamente lo contrario.

No fue la única contradicción. Tras los últimos rumores de separación con el líder libertario, en el ciclo streaming “Bondi Live”, el periodista de espectáculo Ángel de Brito comentó: “Hablé con Amalia, le pregunté por las críticas y me dijo que por primera vez en su carrera va a demandar a conductores, panelistas y periodistas que estuvieron diciendo mentiras, inventando cosas sobre ella, no por las opiniones sino por algunos términos puntuales, algunos insultos que recibió”.

El conductor de LAM, utilizando un audio que le envió la recordada artista del ciclo ochentero “Las gatitas de Porcel”, difundió: “Sinceramente, no hago foco en las críticas, no sé de qué se tratarán, no tengo la menor idea. Pero sí este año tomé la decisión de manejarme con un abogado prestigioso que se va a ocupar de todas estas críticas injustas a las que me vienen sometiendo con acoso desde hace un año. Lamentablemente, lo tengo que cursar, por otro lado”.