El truco de la doble pantalla

La televisión abierta no podía quedar afuera del gran negocio que representan en la actualidad los canales de streaming. Con cada vez menos televidentes en el share (universo televisivo) y una generación de adolescentes volcada a las redes sociales, en el último tiempo nuevos imperios comenzaron a surgir. Como otrora era el Canal 9 de Romay, ahora son los Luzu de Nicolás Occhiato, Olga TV de Migue Granado y Neura de Alejandro Fantino. Ante tal fuga de televidentes, los canales tradicionales como Telefe, El Trece y América TV bajaron la cabeza y reiniciaron su estrategia: a cada programa de aire importante para la señal le agregan un satélite en el streaming, donde un grupo de influencers reaccionan sobre lo que están viendo.

Un ejemplo de lo mencionado se da con el actual “Cantando” conducido por Florencia Peña en el prime time de América TV. En simultáneo, se puede ver por YouTube el programa “El streaming del Cantando” que conduce Mariano De La Canal, en el que comentan en vivo mientras observan el desempeño de los concursantes. Como si fuera un grupo de amigos que se juntan a ver un programa y opinan del mismo. Esto le permite al programa original sumar público desde las redes, ya que a los conductores se les suman invitados especiales, todos con más de 80 mil seguidores en redes, quienes traccionan público. “Hay mucha gente en Argentina que no tiene cable y ni siquiera televisor, y ven todos los programas a través de Internet. Entonces tener un programa de streaming donde se vea el 'Cantando' nos trae un público que no tendríamos de otra manera. Y los conductores, al ser influencers, son el nexo entre el programa en sí y ese público ajeno”, explica a NOTICIAS una productora del grupo América. A la pregunta sobre qué le aporta un programa de streaming a un canal de aire, no duda: “Visibilidad en Internet. Más vistas, más vida en redes. El programa original tiene sus auspiciantes y con el streaming tiene un plus de llegada directa porque los conductores interactúan con su público por el chat. Además, YouTube paga por las vistas que tengas. Nosotros promediamos unas 45 mil reproducciones por programa. Es un número alto”.

Voz libre. Consultado sobre esta modalidad y el margen de libertad de opinión sobre lo que están viendo, el mismo De La Canal comenta: “No tenemos restricciones. Acá cada uno dice lo que le parece. De hecho, es algo que me caracteriza, no guardarme nada”. En el envío que se realiza en paralelo al programa original, impera la desfachatez de sus conductores, que dista diametralmente del jurado formal que integran Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino. “En vivo soy mega picante”, refuerza De La Canal y concluye: “No podría ser así en la TV de aire. La vez pasada le pregunté a una participante quién la tenía más grande, si su novio actual o el anterior, y eso tuvo mucha repercusión en el programa. La gente no paró de escribir. En un streaming podés ser más jugado, porque es otro idioma el que se habla, es visto por una generación de jóvenes sin tantos prejuicios ni tabúes”.

Esta doble pantalla empezó el año pasado cuando Telefe creó el programa de streaming sobre el tanque “Gran Hermano”. Entonces los debates nocturnos y las galas de eliminación eran auditados por una especie de jurado de influencers y reconocidos periodistas que reaccionaban ante los movimientos de Furia Scaglione y su troupe de hermanitos. Una de las voces autorizadas de esos recordados streaming es Pilar Smith, quien explica a NOTICIAS: “La consigna que nos daban los directivos de Telefe era reaccionar en vivo. Manejar un nivel de espontaneidad inmediata sobre lo que estábamos viendo para alimentar las redes sociales y que el público participe de manera activa con nosotros. El streaming pasa por el lado de las reacciones. La atmósfera que se vive es híper relajada, con libertad de opinión y cero guion porque son sensaciones surgidas en vivo”.

Con respecto al ítem de lo no guionado, pudo confirmarse el pasado domingo en el streaming del programa de Susana Giménez, cuando su conductora Sofía Gonet explotó con un contundente “un papelón” para catalogar la entrevista que la diva le hizo al presidente Javier Milei. Y aunque estaba criticando a su supuesta jefa por la diluida charla que mantuvo con el libertario, fue por más: “La verdad, me emboló un poco la nota”. Una vez terminado el programa y ante la embestida de quienes le decían que había criticado a sus empleadores, “La Reini” se defendió: “No quería bajada de línea aburrida, la única condición que puse para conducir fue que no me digan qué decir y qué no, esa fue mi única regla”.

Otros programas que lucen su doble comando son “Por amor o por dinero”, que emite su streaming con la conducción de Barbie Vélez; “Bake Off” con Kenny Palacios y Anto Arboscelli; y “Survivor” con Nacho Castañares. Vale mencionar que todos los conductores de streaming tienen un piso de 100 mil seguidores en redes y que el contrato sugiere difundir el programa en sus cuentas para que sus followers sean el público que los canales no encuentran en el aire.