Las contradicciones de Julia Mengolini en una entrevista que se hizo viral 

“Yo tengo ideas de izquierda desde que tengo 4 años. A mí me incomodaba que hubiera una empleada doméstica, una mucama en mi casa. Había diferencia de clase y eso a mí me generaba una incomodidad”, explicó Julia Mengolini conductora del ciclo Segurola de Futurock, en diálogo con Rosendo Grobocopatel, hijo del rey de la soja y ex coordinador de comunicación del PRO, devenido ahora en streamer.

En un editado de la conversación, viralizado por el usuario @negrocensurado, la periodista detalló: “Yo no soy comunista y cuando te hablaba de lo de la empleada doméstica de mi casa tenía que ver con una intuición de una niña de cuatro años, no es que yo al día de hoy pienso que está mal que existan las empleadas domésticas, de hecho yo tengo”.



La difusión de la entrevista fue replicado entre los trolls libertarios hasta llegar al usuario de X más reconocido de La Libertad Avanza: Javier Milei. El presidente reposteó el fragmento con el mensaje: “Para alquilar balcones”. El conductor Horacio Cabak y Ángel De Brito también subieron la grabación, en sus respectivas cuentas, reprochando las declaraciones de la cofundadora de Futurock.

Ante la difusión del video, Mengolini salió al cruce, respondiendo el tuit del mandatario y contestándole tanto a él como a sus trolls. “El presidente se ríe de un collage de recortes hecho por trolls que sugiere una contradicción mía (Asi es como hacen comedia los trolls). Pero además- y esto está en el recorte- estoy describiendo un pensamiento que tenía de niña y como evoluciono. No pueden ser peores”, mensajeó la periodista.

Lo curioso que la respuesta fue eliminada por ella misma a los pocos minutos. Probablemente, para evitar continuar con el tópico del conflicto. Sin embargo, el editado de 50 segundos, con la placa final de la sitcom “Curb your enthusiasm”, protagonizado por Larry David y dirigido por Robert B. Weide, sigue su camino viral.

