Grabois de “mediador” a crítico de la interna peronista

“Cristina avala esa forma de hacer política. Entonces, si Argentina es el país del apriete, nosotros no tenemos nada que perder porque no somos ricos, porque no tiramos carpetazos, porque tenemos unas pelotas así y porque toda la vida militamos con lo más pobres”, afirmó Juan Grabois en una entrevista de la plataforma streaming Cenital.

En el ciclo conducido por Iván Schargrodsky, el dirigente social apuntó contra todos los referentes de la interna peronista. En medio de la conversación, Grabois aludió a un episodio en el que el legislador provincial Facundo Tignanelli, titular del bloque peronista en la Cámara de Diputados bonaerense y vinculado a La Cámpora, a un dirigente cercano a él.

Ante estos dichos, el periodista avisa al referente de Patria Grande que se encuentra en línea el diputado para unirse a la charla. “Yo no voy a hablar más con ninguno, ni con él, ni con Máximo, ni con Axel, ni con Cristina, ni con ninguno”, aclaró Grabois y continuó: “Porque me tienen las pelotas llenas. Son todos unos genios de la política y no pueden resolver este problema”.

“¿Cómo es la historia, Massa es el bueno y Axel es el traidor? ¿Cómo es la historia, Cristina que puso es la mala? ¿Están todos en pedo?”, cuestionó el dirigente del MTE y cerró: “No se dejen engañar por el maniqueísmo. Acá no hay un bueno y una mala o una buena o un malo. Es mentira. Sí lo quieren hacer optar por un bando, los están cagando. Esto se une o se arregla, o explota todo por los aires”.



La suspensión de las PASO y el desdoblamiento siguen siendo temas calientes en la provincia de Buenos Aires. El gobernador puja por eliminar las PASO y desdoblar las elecciones de las nacionales, mientras que el camporismo y el kirchnerismo duro puja por dar la discusión a nivel nacional y votar en una misma fecha.

Sus declaraciones suceden después de que el exprecandidato presidencial informara el martes a través de su cuenta de X que, en medio de un escenario atravesado por la disputa respecto al desdoblamiento de las elecciones bonaerenses, iba a interceder como mediador en la interna para resolver el asunto y alcanzar la unidad en el peronismo.