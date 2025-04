En un debate radial candente realizado en Border Periodismo, el programa radial de Maria Julia Olivan que se emite por Radio Nacional, la dirigente libertaria Leila Gianni se enfrentó cara a cara con el referente del MTE, Nicolás Caropresi. En la mesa del estudio, los invitados se cruzaron por la situación social y la economía del país.

La conductora permitió que la abogada y exfuncionaria del Ministerio de Capital Humano rebata los planteos acerca de la eliminación de los intermediarios de las asignaciones sociales que el segundo de Juan Grabois manifestó. En un ejemplo curioso, el delegado del Movimiento de Trabajadores Excluidos preguntó: “Vos que sos madre, ¿Cuándo uno de tus hijos te pedía la teta vos decías que no? Porque mamá Estado no te da la leche”.



“Yo a mis hijos amamanté y llegado el momento dije no amamanto más, me molesta”, respondió la ex kirchnerista y continuó: “Toman una mamadera que viene del sector privado. Vos tenés ganas de tomar la teta”. La repentina respuesta descolocó al dirigente social que terminó diciendo “No, no sé”. Inmediatamente, Olivan interviene proponiendo: “Escuchen, creo que tenemos todo lo suficiente para muchos cortes”.

En su momento, dentro de su meteórica carrera política, la abogada denunció un “plan sistemático pergeñado desde el Estado en connivencia con organizaciones sociales y piqueteras para oprimir al pueblo argentino más vulnerable” orquestado por expresidente, Alberto Fernández; al ex secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, a la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. La cifra calculada en la denuncia fue de 35 mil millones de pesos.



Convirtiéndose en un clásico de la política local, la exsubsecretaria legal de la cartera social del gobierno nacional, conducido por Sandra Pettovello, volvió a enfrentarse mediáticamente a un referente social de la agrupación de Grabois. Nacida en el seno de La Campora, en la actualidad, Gianni cambió de bando con la llegada de Javier Milei al poder y tiene en la mira disputarle el poder territorial al intendente Fernando Espinoza en La Matanza.

“Espinoza se maneja como un dictador en La Matanza”, afirmó Leila Gianni, en diálogo con Ignacio Ortelli y equipo en Si Pasa, Pasa por Radio Rivadavia hace unos días. El desembarcó al territorio del conurbano bonaerense, por parte de la letrada es inminente y, según ella, fue a pedido del mismísimo Javier Milei.