Pablo Avelluto a Macri: “En qué te han convertido, Mauricio...”

“En qué te han convertido, Mauricio…”, posteó Pablo Avelluto en su cuenta de la red social X. Parafraseando al mismo Mauricio Macri en su debate presidencial frente a Daniel Scioli en 2015, el exministro de Cultura de Cambiemos disparó contra el fundador del PRO en varios tuits consecutivos.

Aliado a Horacio Rodríguez Larreta, desde su cuenta de la ex Twitter, Avelluto se refirió sobre las últimas declaraciones del expresidente. “El problema de no aceptar que alguien quiera pensar y actuar por sí mismo. Nadie como el propio Macri ha sido tan funcional a la extinción del PRO gracias a sus decisiones políticas equivocadas”, destacó el exfuncionario.

Echando más sal en la herida, el periodista y editor también cargo tintas contra la gestión porteña de Jorge Macri. Apoyando a las observaciones de Rodríguez Larreta y su señalamiento de “hay olor a pis”, el referente del larretismo señaló: “Lo más funcional al kirchnerismo es gobernar mal la ciudad de Buenos Aires. Que alguien les avise”.

La reacción de Avelluto devienen de los comentarios que Mauricio Macri ofreció a los medios sobre el panorama electoral en la ciudad de Buenos Aires, la economía nacional y la postulación de Rodríguez Larreta. “Lo que huele mal es que haya una candidatura tan funcional al kirchnerismo, ¿no? Porque finalmente es el adversario", detalló Macri sobre su ex aliado, que se mantuvieron juntos desde el nacimiento de Compromiso por el Cambio, en las elecciones porteñas de 2003.

La decisión del ex jefe de Gobierno porteño de participar en las elecciones legislativas, con sello propio, no le cayó bien al líder del partido amarillo. “Lamentablemente, es todo por un tema personal de él, porque él no quedó bien después de que perdió la interna a Presidente con alguien que siente que es muy inferior intelectualmente que él y por paliza”, afirmó Macri y cerró: “Es algo que no ha podido superar y termina tomando decisiones equivocadas”.

Pero Larreta no fue el único dirigente al que el expresidente critico, en la misma entrevista, realizada por Eduardo Feinmann para Radio Mitre, Macri disparó contra Karina Milei y su “obsesión de destruir al PRO”. “Honestamente, no la conozco porque no he tenido la oportunidad, no ha querido hablar mano a mano conmigo, la he visto dos o tres veces, pero eso no es conocer a una persona”, aclaró.

Sobre sus reuniones con el presidente Milei y los presuntos acuerdos electorales con La Libertad Avanza, Macri se mostró frustrado: “Lo que veo claramente es que yo he tenido conversaciones varias veces con esas famosas milanesas y soñamos juntos con un proyecto de país que él llamó 1870, que es el comienzo de la época de oro liberal. Unir fuerza con la experiencia de gobierno del PRO, que es mucho más que Toto Caputo y el equipo económico, con el que han marcado una diferencia en el Gobierno de Javier".

Fiel a su estilo, apuntando a los máximos lideres de La Libertad Avanza , Macri cerró: "Había mucha más gente que podía reforzar cada institución para que funcione, para que de vuelta genere confianza y claramente su círculo, su triángulo de hierro, es el que ha dicho que no, porque yo no creo que el presidente sea un mentiroso”.

por R.N.