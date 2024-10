Escándalo: el streaming de Telefe critico a Susana y Milei y se solidarizó con Lali 

“La verdad me émbolo un poco la nota”, sostuvo Sofi Gonet del canal streaming de Telefe al referirse a la entrevista que Susana Giménez realizo a Javier Milei y fue emitido en el programa dominical de la diva. En pleno debate, los tres jóvenes streamers del canal de televisión llevaron a cabo una crítica contundente y precisa del encuentro que la reconocida presentadora grabó con el mandatario libertario.

“Le sacó lo de Yuyito. Viste que decía que no iba a hablar”, destacaron en el estudio. Pero, Gonet volvió a arremeter con una reflexión: “Yo siempre me pongo a pensar, si el presidente fuese mujer y tuviese novia o novio. Presenta a uno, presenta la otra y la novia hablando en televisión, lo harían verga si tuviésemos hablando de una mujer”. “Igual, es medio un papelón”, señaló Pablo Agustín.

A continuación, Nacho Elizalde, quien emergió a partir de LuzuTv, dio cuenta de la música que acompañaba al debate. “Fanático” de Lali Esposito sonaba, en ese preciso momento, en el piso. Tomando favoritismo y profunda empatía con la cantante, lejos de las apreciaciones ácidas que ocurrió con el reportaje al líder libertario, los colegas elogiaron la nueva canción de la vocalista de “Disciplina”.

“Con mucha referencia a Milei”, indicó Gonet."Aparte es un temazo", acotó Agustín. “Es medio rockero, para mí es medio Miley Cyrus”, concluyó Elizalde y agregó: “Es una Lali más rockera, me gusta”. “Me encanta este estilo mucho más de lo que hizo antes, y eso que me encanta lo que hizo antes. Imagínate”, cerraron en la mesa.

“La Argentina fue gloriosa, pero luego destruida por el populismo, plata no hay”, fue uno de los primeros comentarios del presidente Milei dio al inicio de la entrevista que Giménez llevo a cabo en Casa Rosada. Como era de esperarse, el jefe de Estado ofreció declaraciones de tintes políticos y económicos en el reportaje televisivo. “China es un socio comercial muy interesante. No exigen nada, lo único que piden es que no los molesten”, afirmó el libertario.

La entrevista no obtuvo el rating esperado. “Es que mientras que en el comienzo de su temporada la “diva” promedió los 16,3 puntos de rating, con picos de casi 19, la audiencia del programa en el que entrevistó al presidente de la Nación fue ostensiblemente menor”, explicó Emanuel Respighi, especialista en medios.



"Hasta ese instante, el pico de audiencia del programa había sido a las 22.53 con 14,6 puntos. Al momento de comenzar la entrevista, la audiencia de Susana Giménez ya había bajado a 14,3 puntos. A medida que la entrevista avanzaba, la audiencia caía en picada: a las 23.01, el rating bajó a 13,9 puntos; a las 23.12 la audiencia era de 13,5; y el final del reportaje -aunque duró 22 minutos- fue con un piso de 13,3", describió el periodista de Página 12.

por R.N.