Roberto Navarro trolleado:"Yo quiero mi pedazo"

“SilviaC221… Soy jubilada. Yo quiero mi pedazo, porque no me lo dan. Si yo ya puse la plata y el pedazo no está”, leyó Roberto Navarro en vivo en su ciclo El Pase de Navarro por el canal streaming de El Destape. Como es habitual en su programa, el conductor kirchnerista responde los mensajes de la audiencia.

Sin siquiera sospechar que se trataba de un original trolleo, inspirado en la canción “Rock del pedazo” de la legendaria banda Ratones Paranoicos, el periodista continuó: “Es cierto. Uno aporta. Ayer lo leía”. Incluso, finalizando el programa, el conductor no había caído del engaño.

La humorada trascendió y se viralizó hasta caer en el equipo de comunicación virtual de los libertarios, con su máximo referente: El Gordo Dan. Reposteando al usuario Dr. House, que subió el fragmento con el blooper de Navarro, Daniel Parisini no tuvo misericordia y difundió el hecho entre sus casi 243.000 seguidores.

Después del veto presidencial al aumento previsional, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este lunes un incremento del 4,17% en los haberes mínimos y máximos a partir de octubre para jubilados y pensionados, en línea con la inflación de agosto.

Con este reajuste el haber mínimo subira de $234.540 a $244.320 y el haber máximo pasara de $1.578.234 a $1.644.046. En caso de que, como viene sucediendo los últimos meses, se confirme el otorgamiento de un bono de $70.000 a los que perciben la mínima, las jubilaciones más bajas pasarán de $304.540 a $314.320. En tanto, quienes tengan haberes inferiores a esa cifra tendrán un bono proporcional hasta alcanzarla.