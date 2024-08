Yuyito González sobre su relación con Milei: “Estamos casados”

“No inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis. Estamos casados Javier y yo”, declaró Amalia “Yuyito” González, en su programa Empezar el día de Ciudad Magazine, y siguió: “Ya nos casamos entre nosotros. Dios y nosotros. Va a ser para toda la vida, es para toda la vida. Así que, por favor, no se malgasten en tirar mala onda, porque no existen. No nos entran las balas”.

La conductora televisiva, actual novia del presidente Javier Milei, concluyó: “De paso le mando un beso a mi amor que lo amo”. A continuación, la reconocida actriz y ex vedette mencionó la ropa que llevaba puesta: un saco con corazones y una “remerita” con un escote que “ya saben a quién se lo dedico, no hace falta que lo aclare”. La apreciación de González tuvo como objetivo dar por finalizado algunos comentarios negativos sobre el vínculo emocional entre ambos.

No es la primera vez que se refiere a ello, hace unos días en su programa, ante diversos rumores de desencuentros con el mandatario, la diva había comentado: “Estamos yendo a una relación sana, inteligente, que eso también es importante. Tratar de estar en eje, de estar ubicado”, y confesó: “Hay que estar ubicado porque también te diría que hay... no te diría presiones, pero hay una onda expansiva alrededor que tenés que ver cómo la manejas”.

Tan solo pasaron algunos días que el líder libertario difundió una foto en sus redes sociales en su Instagram personal, junto a la artista once años mayor que él, a quien por primera vez presentó como su novia en público. El mandatario, de 53 años, se mostró en compañía de González, el viernes pasado por la noche, cuando estaba participando en el acto por el 140º aniversario de la Bolsa de Comercio, en la ciudad Rosario.

“Previa de mi conferencia en la Bolsa de Comercio de Rosario junto a mi novia Amalia Yuyito Gonzalez , la diputada nacional por Santa Fe Romina Diez y el maravilloso vocero presidencial Manuel Adorni . VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, fue el posteo de Javier Milei en su cuenta oficial de Instagram. Etiquetando a su flamante pareja, junto al vocero presidencial y una diputada libertaria local.

Los rumores de romance entre Milei y la ex vedette llevaban varias semanas en el aire. Ellos ya se habían dejado ver juntos el 23 de julio en el palco presidencial del Teatro Colón cuando fue a ver la ópera Carmen. Por otro lado, no es la primera vez que se la relaciona a González con un presidente, en los noventa varios comentaban de un supuesto affaire entre ella y el exmandatario Carlos Menem.