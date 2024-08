Por qué Tamara Pettinato ya no estará en Bendita TV

“La forma en que volvió. La devolución que da ella. El descargo que hace ella. La forma del descargo. Yo percibo que hay irritación. Por lo cual, hoy temprano, le digo a mi productor ejecutivo ‘me parece que Tamara debería tomarse unos días’. Que si implica que le paguen los días que no viene. Por supuesto”, explicó Beto Casella en una conversación con Ángel De Brito en la plataforma streaming Bondi.

El conductor de "Bendita TV" dio a conocer el desacuerdo de la producción del programa televisivo con la panelista Tamara Pettinato. “Me trasmite el productor que esta hecho una furia y dice que ‘si le van a pedir unos días, se da por despedida’”, detalló Casella. Y agregó: “Se lo deje en audio, porque no tengo nada que ocultar, ‘si vos te consideras despedida, si esto da conflicto, yo tengo problema, me da lo mismo”.

En el aire, el presentador del ciclo de El Nueve leyó un mensaje que la misma Pettinato le escribió. “No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes, cuando no estuve. Se dan el lujo que esta semana no vaya porque las redes dicen”, leyó el conductor televisivo, ante la atenta mirada de De Brito, y concluyó: “No es solo las redes. Es una cuestión de clima y es una cuestión que decíamos. Y de verdad créeme que la idea era preservarla a ella”.

Hace unos días, Tamara Pettinato reapareció para brindar su versión de los hechos sobre el polémico video que circuló en todos los medios de comunicación. Por último, la hija del ex saxofonista de Sumo volvió a conducir, junto a Nazareno Casero y Lu Iacono, el ciclo sobre sexo que se emite los jueves a las 23 por Blender y se refirió al escándalo.

“Que soy puta. Que soy gato. Que soy prostituta V.I.P. Que tengo una asociación ilícita. Que fui a pedir por mi hermano, para que me protejan. Que también me quise levantar a Milei. Que me escapé. Que me escondí. Que me fui al sur del país a esconderme. Que me voy a ir a vivir a otro país. Que fue en pandemia, cuando no se podía salir”, inició la conductora streaming.

“Que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl, y salí escondida en un baúl. Que cobré 4.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, por supuesto. Que el señor de 65 del que conté una anécdota muy linda era él. Que tengo contratos varios con el Estado y saqué provecho y mucha plata, por él”, siguió el descargo de la mediática y concluyó: “No me escapé. No me escondí. No tengo por qué esconderme ni escaparme ni irme del país. Me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional que es verte expuesto por algo que no elegís y que no se lo deseo a nadie. Es algo que yo no quise nunca”.

“Es un video que yo nunca tuve; que no estaba en mi teléfono y que no salió de mí. Lo tenía una sola persona. Dos, me enteré después... Y con un video de un almuerzo corrieron el foco por completo de lo importante, que es una denuncia por violencia de género”, cerró la presentadora. Finalmente, el programa retomó su estructura habitual. Pettinato les agradeció a sus compañeros por el apoyo, a Galia Moldavsky y a su pareja, el Diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Chubut, José Glinski, que se encontraba presente en el estudio.

por R.N.