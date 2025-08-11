Papelón jurásico: el intendente K que incluyó un gorila en un parque de dinosaurios

La denominada “Plaza de los dinosaurios” es un espacio recreativo para niños ubicado en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, que fue inaugurado en julio de 2023 por el intendente local Pablo Grasso. Por supuesto, como el nombre lo indica, en el predio se puede encontrar figuras de distintas especies Prehistóricas.

Sin embargo, una escultura puso en “offside” al emprendimiento municipal. Los responsables de la propuesta ignoraron la procedencia de algunas especies de esa época al sumar un gorila a la plaza. Mientras los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años, los gorilas aparecieron en el planeta hace 7 millones de años aproximadamente, por ese motivo estos últimos son contemporáneos y los anteriores desaparecieron.



El periodista Rubén Lasagno de la Agencia OPI Santa Cruz dio a conocer la noticia en medios y redes. “Cuando el intendente Grasso se apioló que le había errado por unos 55 millones de años, antes de desembalar al enorme gorila que estaba instalado como un matambre entre nylon y cuerdas, en la plaza temática, lo mandó a retirar”, detalló el reportero.

“Obviamente, el blooper no pasó desapercibido y somos muchos los que coincidimos que la plaza temática está buena, lástima que hay dos cosas que brillan por su ausencia: la demostración de dónde sacó los fondos para hacerla y la cultura general del equipo de Grasso”, manifestó Lasagno.

El cronista santacruceño recordó que el alcalde perteneciente al kirchnerismo en su último discurso afirmó que “No hay que hacer más colegios, hay que repararlos porque cada vez nacen menos chicos”. Hasta el momento flota en el aire una pregunta: ¿dónde fue a parar el gorila?