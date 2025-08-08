Carpetazo a Leila Gianni: cuando promocionaba las obras K

En un compilado de spots institucionales, correspondiente al Ministerio de Ambiente de la Nación del gobierno de Alberto Fernández, se puede observar a la Directora de Proyectos Ambientales, dando a conocer los logros de la gestión de la cartera a cargo de Juan Cabandié. Lo curioso del video, grabado en el 2022, es que la funcionaria que enaltece la iniciativa kirchnerista es Leila Gianni.

La actual dirigente bonaerense de La Libertad Avanza tuvo un pasado muy reciente - casi tres años- en el que se encontraba posicionada en las altas filas del progresismo peronista. En un ministerio comandado por La Cámpora, la actual libertaria presentaba los proyectos ambientales en diversos cortos institucionales con imágenes de funcionarios y gobernadores kirchneristas, como Gildo Insfran.



“Estamos recorriendo esta importantísima obra del Gobierno Nacional, en la ciudad de Villa María, provincia Córdoba. En el que también una transformación social, ya que las trabajadoras de la cooperativa junto a los recuperadores informales del municipio de Villa Nueva, de la provincia de Córdoba, van a pasar a trabajar en este centro de gestión ambiental”, describe Gianni, en un fragmento de varios spots compilados y difundidos por la agencia periodística La Posta Diario para redes sociales.

El instantáneo refresh político de Gianni se dio con la llegada de Javier Milei al poder, desembarcando como titular de la Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Sin embargo, meses después, la funcionaria acepto alejarse de la cartera y formarse como un cuadro dirigencial libertario en el territorio del Conurbano bonaerense.

Enfrentada con Juan Grabois y enfocada en desgastar la imagen del intendente Fernando Espinoza, la ex kirchnerista está preparada en dar la “batalla cultural” pregonada por el presidente Javier Milei. Como candidata a concejal por LLA, la abogada trabajará para llevar “las ideas de la libertad” al distrito matancero.

El año pasado, en declaraciones al programa "Así nos Va"de Gabriel Schultz por Radio Splendid AM990, Gianni afirmó: “No fui militante kirchnerista, no fui parte de la gestión de Tolosa Paz. Trabajé en el Estado y los cargos que tuve me los gané por mi laburo”.