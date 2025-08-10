Guillermo Seita, el cerebro federal

Los gobernadores salieron del encuentro del nuevo frente con un comunicado escrito que publicarían en sus redes minutos después. No era exactamente lo que el consultor Guillermo Seita le había recomendado a los mandatarios: “El grito federal”, lo titularon. El asesor les hizo una corrección: “nada de grito”, les dijo. “La gente está agotada de la agresividad, no es lo que ustedes deberían representar”, agregó. En los próximos comunicados, esa palabra había desaparecido.

Guillermo Seita se volvió a involucrar en un armado partidario. El consultor, ideólogo de varios espacios de la “tercera vía”, intentará vencer una vez más a la polarización que antes protagonizaron kirchneristas versus macristas y que hoy se traduce en libertarios versus K. En esta oportunidad, con un partido del interior, al que bautizaron Provincias Unidas, representado por los gobernadores de Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Córdoba (Martín Llaryora), Chubut (Ignacio Torres), Jujuy (Carlos Sadir) y Santa Cruz (Claudio Vidal). “No hay que hacer anti milésimo, para eso están los K; pero tampoco hacer mileísmo”, les aconsejó el asesor.

El armado.

Seita es un pulpo. Con su decena de empresas trabaja para ocho provincias. En el caso de este frente federal, tiene contratos de Ejes y Presumia (dos de sus compañías) publicados en los boletines oficiales de Córdoba, Chubut y Santa Fe. Pero en este espacio electoral que acaban de inaugurar los mandatarios provinciales, está involucrado más allá de sus sociedades: el compromiso es personal.

El consultor es partidario de pensar a futuro. Convenció a los gobernadores de que la elección de octubre es apenas el punto de partida. Había que diagramar una estrategia para lo que va a venir: estar preparado para el postmileismo.

Provincias Unidas no puede aspirar a ganar la elección de octubre en este escenario de libertarios versus kirchneristas. El intento será por hacer disminuir la polarización. El escenario que el consultor prevé, de acuerdo a lo que le dijo a sus clientes, es de un resultado de 10 puntos a nivel nacional. El objetivo: hacer pie en el Congreso y formar un frente sólido que se haga escuchar y esté preparado para lo que viene.

Es que según el análisis que Seita le hizo a los gobernadores, Milei es la representación del fracaso de los últimos 40 años de la política: “No es el principio de un modelo político, sino el final”, los sorpendió. El Presidente es la representación del AMBA, donde en la lectura económica predominan las finanzas y los servicios, les dijo. Por eso insiste en que un armado del interior, con la mirada puesta en la producción, podría hacer la diferencia de cara a lo que viene.

Y Provincias Unidas es un fiel reflejo de eso: tiene representantes del norte, del sur y del centro del país. Tiene campo e industria, pero también minería y petróleo. Los motores del desarrollo argentino.

El futuro.

Si la primera experiencia sale tal como Seita diagramó, y los mandatarios siguen entusiasmados para lo que viene, el objetivo del frente federal será poner un candidato a presidente en 2027. Hay dos que corren con ventaja: Nacho Torres y Llaryora ya pisaron fuerte en Capital enfrentándose a Milei.

Para el consultor sería, además, sacarse una espina que tiene clavada desde 2019. Ese año intentó crear la “tercera vía” con Alternativa Federal: Sergio Massa, Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto eran los protagonistas. No funcionó. Massa se fue con Alberto Fernández y Pichetto fue compañero de fórmula de Macri.

En aquel momento, consultado por NOTICIAS, Seita explicaba el fracaso del espacio por tres motivos: “Schiaretti tenía un mandato más, no tenía por qué arriesgar. La gestión de Macri fue tan mala que permitió que apareciera Alberto y ahí se fue Massa. Y además no contábamos con la miopía de Roberto Lavagna, que era el candidato de todos los moderados y no quiso competir”.

En el 2023 lo volvió a intentar con Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti. Tampoco tuvo suerte. Lo va a volver a intentar este 2025.

Seita se había alejado de la política, luego de haber sido secretario de Carlos Menem en los ’90. Mientras tanto se dedicó, entre otras cosas, a la representación de jugadores de fútbol. Volvió al ruedo pero en el plano que más le gusta: desde las sombras. En el 2017, cuando rompió el ostracismo en una entrevista con NOTICIAS, reveló que en las elecciones anteriores había sido consultor de Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa, los tres principales candidatos presidenciales. De hecho, andaba con tres teléfonos y bromeaba: “Tengo uno para cada uno de ellos”.

El asesor vuelve a tocar la música de la “avenida del medio”. Esta vez, con nuevos intérpretes. De aquellos armados del 2019 y 2023 apenas sobrevive un protagonista: Juan Schiaretti, quien acompañó a Llaryora en la reunión inaugural. El espacio federal y moderado con el que sueña Seita no funcionó ni en la primera, ni en la segunda oportunidad. Quizás esta tercera sea la vencida.