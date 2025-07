Diego Spagnuolo: el único funcionario por el que pidió Milei

Javier Milei pidió sólo por un funcionario. Primero había estado encima de las designaciones de los ocho ministros, varios de los cuales venían siendo parte de La Libertad Avanza desde hace tiempo. Pero de todos las áreas que tiene un Gobierno que recién llega al poder para llenar el libertario se encargo de poner a una sóla persona. Así de importante es Diego Spagnolo para él. Desde que lo nombró al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad, a fines del 2023, su otrora abogado fue varias veces noticias. Muy pocas por una buena, siendo la última la acusación que le hizo Marlene Spesso, madre de un chico de 12 años que tiene autismo, sobre el maltrato que les habría dispensado en una reunión. Ese ida y vuelta escaló hasta convertirse en el centro de un debate nacional -al cual se subió el propio Presidente, que apuntó al niño y habló de una “operación kirchnerista”-, y Spagnolo, otra vez, quedó en el ojo de la tormenta. Pero amigos son los amigos.

Hombro con hombro. El libertario conoció a Spagnolo, como a tantos otros -como por ejemplo a Victoria Villarruel-, a través de las redes. El ahora funcionario era un usuario activo en Twitter, que en aquel momento aparecía bajo un seudónimo, yompartía la violencia y la virulencia que siempre caracterizó al actual Presidente. Spagnolo le brindó tiempo y atención, a alguien que se destacaba justamente por haber estado exento de esta contención a lo largo de toda su vida. Para cuando se armó La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, en el arranque de 2021, Milei convenció a Spagnolo de sumarse a la aventura. Quizás fue más por necesidad que por otra cosa: en aquel momento, en el que el círculo rojo y el grueso del periodismo -entre los que no se contaba a esta revista- miraba a los libertarios como poco más de un chiste, a ellos mismos les costaba llenar las listas. El abogado terminó en el puesto 11 de la boleta a diputados, un puesto más simbólico que otra cosa.

Sin embargo, el contexto en el que Milei profundizó su relación con Spagnolo podría ser tomado, con el diario del lunes, como un aviso de lo que vendría. Fue en noviembre de 2021, cuando el libertario estaba a días de asumir como diputado nacional. En ese momento el economista había iniciado una demanda civil a los periodistas Fabián Doman, Martín Candalaft, Paulo Vilouta y Débora Plager por un millón de pesos a cada uno, luego de que estos hicieran un paralelo entre el nazismo y los dichos de Milei -“somos superiores estéticamente y moralmente, zurdos de mierda”-. Spagnolo tuvo un gesto que cautivó a Milei: prometió hacerse cargo de la defensa del economista ad honorem, cobrando apenas los costos que tuviera el proceso judicial. En especial esa acción “heroica” cautivó a Karina, que siempre fue reacia a gastar un sólo peso de más.

Spagnolo defendió a Milei en ese juicio -idéntico al que le haría Milei, ya como presidente, a Carlos Pagni, Ari Lijalad y Viviana Canosa- y en otros más. Uno de ellos fue la primer estafa piramidal que el libertario promocionó, “Coin X”, en 2022, otro anticipo de que la historia a veces si se repite. El vínculo llegó a tal punto de que cuando Milei ganó las elecciones buscó un lugar para darle a su amigo. Y el verbo no es casual: Spagnolo, que sólo había tenido un paso fugaz por el mundo de la salud en la municipalidad de Pilar. Ahí asesoró a Carlos Kambourian -que tiene un procesamiento confirmado en segunda instancia por malversación de fondos en el Hospital Garrahan- en esa cartera. Después de eso, el abogado no tiene ningún otro pergamino o credencial que explique porque llegó al cargo en el que está. Salvo que, como hacía antes la casta, ser amigo del líder otorgue beneficios y privilegios.

Rosca. Spagnolo es un electrón libre dentro de La Libertad Avanza. Luego de la campaña de 2021 intentó buscar durante un tiempo cobijo bajo el ala de Karina. No lo logró: la hermana es hábil para olfatear a aquellos que están buscando más un crecimiento personal o patrimonial que una sincera convicción sobre el proyecto, y rápidamente se lo sacó de encima. Ahí el abogado fue a los tumbos en el espacio, queriendo acomodarse. Probó con Oscar Zago, otro de los fundadores que luego sería realeado, pero el vínculo no fluyó. Victoria Villarruel fue otra de las apuntadas, pero la falta de feeling fue mutua. El “brazo armado” de Santiago Caputo le desconfió siempre: el hecho de que sea uno de los pocos en “salir” de Twitter pero, a contramano del resto, no rendirle pleitesía al asesor todoterreno y a su armado nunca les gustó. Con el consultor Fernando Cerimedo, tal vez, tenga algún vínculo mayor. Es que su esposa, Natalia Basil, una ingeniera con pasado en “La Derecha Diario”, el medio de Cerimedo, quedó como una de las directoras de la agencia.

Sin embargo, Spagnolo se mueve a sus anchas. Sabe que cuenta con el aval directo del “Uno”. De hecho, eso lo prueba sus frecuentes visitas a la Quinta de Olivos: en el 2024 terminó tercero en el ranking, con 31 reuniones. Este año sigue encabezando el top de esa lista, muy limitada. Las polémicas que rodean a Spagnolo -publicó una resolución donde llamaba “imbéciles” e “idiotas” a personas con discapacidad y es muy resistido por esa comunidad por los fuertes recortes en esa área, además del episodio con el niño con autismo- por ahora no lo tocan. Al menos, por ahora.