Coimagate: la formación de Argentina sin el 3 que se llevó Karina Milei

“Tenemos a Martínez, Romero, Otamendi, el tres no está porque lo tiene Karina, Mac Allister, Fernández, De Paul…”, numeraban con comicidad la formación de la selección nacional de fútbol, en el ciclo streaming “Se viene” de a plataforma AZZ, remarcando: “El tres no está, se lo dejaron al gobierno nacional”.

Palpitando las próximas eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, en el que el equipo albiceleste se enfrentara a su par venezolano el 4 de septiembre, los periodistas del canal streaming de Flavio Azzaro bromearon con la actualidad política que salpica a la gestión de Javier Milei. El escándalo de los audios de Diego Spagnuolo es un verdadero boom en redes sociales.

El escándalo de las coimas de hasta 800 mil dólares mensuales que presuntamente irían a parar a manos de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y que el ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, menciona en sus audios, puso en jaque al gobierno. Un verdadero cisne negro que podría perjudicar a los libertarios en las próximas elecciones nacionales legislativas de medio término.

La consultora Management & Fit arrojó que el 16 por ciento de los consultados que se decían libertarios no votarán las listas de Javier Milei en las próximas elecciones. Mientras que otros sondeos también hablan de una baja sensible en la imagen del Presidente, que ubicaban cerca del 50 por ciento antes del escándalo y ahora ven unos 10 a 15 puntos abajo.

El daño que el caso de las escuchas grabadas al exfuncionario de La Libertad Avanza le inflige al círculo de poder libertario podría terminar beneficiando a otros espacios o, por el contrario, profundizará la grieta que hay entre la dirigencia política y los millones de argentinos que ya no desean participar de las votaciones.