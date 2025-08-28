"Traidora": la campaña de los trolls libertarios contra Marcela Pagano

El clásico entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano tuvo un nuevo capítulo en Cámara de Diputados. En plena sesión, la ex cosplayer increpó a la legisladora grabándola con su celular. Lejos de amedrentarse, la periodista hizo lo mismo, sacó su propio móvil y ambas se estuvieron grabando en el recinto.

La presentación del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se embarró con el conflicto protagonizado por los diputados del oficialismo y aquellos que hasta hace poco más de una semana formaban parte de LLA y decidieron separarse para formar el bloque Coherencia. La intervención del legislador Carlos D’Alessandro, preguntando al funcionario si el gobierno podría haber evitado elegir a Martín Menem como presidente de la Cámara, encendió la mecha interna entre los libertarios.

Inmediatamente, Lemoine gritó “traidor”. Los ánimos se caldearon más en el momento que Pagano intervino consultando por supuestos exagentes de inteligencia que se encuentran trabajando bajo su órbita. Las parlamentarias oficialistas María Emilia Orosco, Juliana Santillán y la propia Lemoine, comenzaron a obstaculizar la visión de la legisladora y sacaron sus celulares para grabar.



Sin dudas, Lilia Lemoine tuvo el acercamiento más intimidante con la ex conductora televisiva. Mientras el presidente Menem pedía calma y Francos observaba la escena, la exnovia de Javier Milei registraba el ida y vuelta que tenía con Pagano. “Repetí lo que me dijiste recién”, desafiaba Lemoine. Filmando, la excompañera de LLA respondía: “Ridícula, anda a tu banca”. “Anda con tu jefe, anda con los corruptos”, gritaba la legisladora de Coherencia.

En redes sociales, sobre todo en X, los trolls libertarios subieron la grabación de Lemoine. "RT si no Bancas a Marcela Pagano, Like no Bancas a Marcela Pagano, Comenta si es una traidora operadora”, posteó el usuario Hombre Gris compartiendo el video titulado: “La traidora Pagano esta muy nerviosha”.

Muchos integrantes del gobierno piensan que Marcela Pagano intervino en la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, en los que el echado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad habla de coimas en su área de hasta 800 mil dólares mensuales, que irían a parar a las manos de la hermana del Preesidente, Karina Milei. Las grabaciones, al parecer, se hicieron sin que Spagnuolo se diese cuenta, datan de casi un año atrás.

En Casa Rosada apuntan a Franco Bindi, exnovio de la diputada del bloque Coherencia, por supuestamente realizar las grabaciones y entregarlas a diversos periodistas. Pagano, que se separó del bloque libertario por las mismas horas en que crecía el escándalo de las escuchas, es una fuente habitual del streaming de Jorge Rial, en que se revelaron los audios hace una semana.