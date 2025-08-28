Santiago Caputo y 800 mil dólares (que no son de Karina)

Son 800 mil dólares. Ese es el número verde que por estos días comparten la hermana Karina Milei y el asesor estrella Santiago Caputo, dos de los vértices del llamado Triángulo de Hierro que completa el Presidente. Con una difrencia no menor entre ambos casos: mientras que la secretaria general está en el centro del debate público por la revelación de los audios en los que Diego Spagnuolo menciona esa cifra como la supuesta coima mensual que llegaría a manos de ella, el asesor Caputo zafó de su escándalo porque lo tapó el Karinagate.

Pero lo cierto es que también él venía complicado antes de que aparecieran los audios que le dieron un respiro. En su caso, los 800 mil dólares de los que hablamos son los que fueron girados a la empresa en la que él figura como único empleado, Zefico SA. Ese giro tan misterioso disparó un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), el mecanismo que tienen los bancos para cubrirse ante transferencias inexplicables.

¿Cómo es la historia de los “otros” 800 mil dólares que involucra al asesor de Javier Milei? Zefico, dijimos, es una empresa que como único empleado tiene a “Santi” y que no registra actividad comercial, o sea, digamos, una cáscara. Le pertenece a una familia muy allegada al asesor, los Costa. Pablo, el padre, era un amigo del fallecido progenitor de Santiago, el escribano Claudio. Y Pablo junior, el hijo, tiene el mismo vínculo de cercanía con el asesor estrella. Tan estrecho, por ejemplo, como el que une al ex presidente Mauricio Macri con su “hermano del alma” Nicolás “Nicky” Caputo, el tío de Santiago. Son relaciones en las que se mezclan negocios y amistad.

Para más datos, los Costa que emplean a “Santi” además tienen otra empresa, Camalu SA, en la que figura como asalariado el hermano menor del asesorísimo, Francisco. Todo queda en familia. Si incluso participa de estos enredos una tía de Santiago, Inés Caputo, quien certificó que los 800 mil dólares girados a Zefico fueron una “donación” de la madre de Costa junior a él y sus hermanos. Raro.

Como la coartada generó sospechas, el ROS emitido por el banco llegó a manos de la Unidad de Información Financiera (UIF). Es una lástima que su titular, Paul Starc, puesto allí por el asesor del Presidente, no haya avanzado en la investigación por ahora. Lo que sí hizo, en cambio, fue denunciar penalmente que el maldito ROS se hubiese filtrado a los medios. Es decir, fue en busca del topo que le hizo pasar un sofocón a Caputo.

Por suerte para el asesor de Milei, los audios de las coimas de Karina taparon todo. Pero los 800 mil dólares siguen ahí, en la cuenta de una empresa de la que él es el único empleado.