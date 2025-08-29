Sergio Massa cruzó duro a Daniel Scioli: “Acomodaticio”

“2013 empieza por la pelea que yo tengo con Scioli por el manejo de la policía bonaerense”, narró Sergio Massa en un reportaje, en el ciclo Medio Termino, por el canal streaming Gelatina. El excandidato presidencial por Unión por la Patria disparó contra el actual secretario de Turismo, ambiente y Deporte.

En la entrevista concedida a Pedro Rosemblat, el exministro de Economía continuó: “El problema que Scioli hacia doble juego, por un lado, lo tenía a su hermano armando la lista de De Narváez y, por otro lado, simulaba oficialismo”. “Las PASO llegamos a inscribir la lista, la arma Darío Giustozzi, pero en ese momento no había mucho lugar para dar debate en las PASO”, rememoró Massa.



“Scioli hizo el doble juego. Al gobierno le decía una cosa y a mí me decía otra”, confesó el líder del Frente Renovador y agregó: “A mí me parece que falto un dispositivo para debatir lo que pasaba en la provincia, que era un desastre”. “Esta historia de tirar los problemas para arriba o para abajo, en algún momento genero la frase de Néstor que decía ''Diga gobernador quien le ata las manos", esa cosa acomodaticia. Que ahora vemos en su máxima expresión en Scioli”, cerró el dirigente.

Estas declaraciones del político fueron acompañadas por los recientes dichos de Malena Galmarini en una entrevista radial para Futurock. La candidata del peronismo por la primera sección electoral contó viejas anécdotas que dejaron mal parado al exdirigente del PJ devenido en funcionario de Javier Milei. La esposa de Massa recordó en un reportaje que Daniel Scioli dejó sin gas a una escuela de Tigre al “engancharse” de un caño, que iba a abastecer al establecimiento educativo, redireccionándolo a su quinta, entre otras anécdotas picantes.