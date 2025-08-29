Sunday 31 de August, 2025
Cuenta regresiva para el remate de los bienes de CFK

La ex presidenta tendrá la posibilidad de presentarse a una audiencia judicial el 11 de septiembre para argumentar por qué debería pagar menos dinero por la condena en la Causa Vialidad.

Cristina Kirchner, vestida con una polera de la diseñadora Cynthia Martos. | Foto:Cedoc.
El 11 de septiembre se definirá cuánto dinero deberá devolver Cristina Kirchner al Estado Argentino. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal —Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos— comenzará la audiencia, escuchará a fiscalía y defensa y luego tendrá cinco días para resolver cuánto es el decomiso que deberá afrontar Cristina Fernández de Kirchner en Vialidad.

Los jueces podrán hacer preguntas breves. Intervendrá el fiscal Mario Villar y la defensa de Carlos Beraldi. El foco es el monto. El Tribunal Oral Federal N°2 fijó en 2022 un decomiso provisorio de $84.835.227.378 y lo sujetó a actualización cuando la condena quedara firme, hecho el 17 de junio de 2025. Con peritos de la Corte la cuenta subió a $684.990.350.139,86. La defensa impugnó la metodología y el uso del IPC. No niega el decomiso; discute el cálculo y el resultado.

En el juicio oral actuaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que pidieron ejecución inmediata de los bienes de todos los condenados y rechazaron las objeciones además. En Casación expondrá Villar. Del otro lado, Alberto Beraldi y Ariel Llernovoy sostienen que el TOF2 confunde decomiso penal con reparación civil y que el debate por el quantum debe pasar al fuero civil y comercial. Cómo: el TOF2 —Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— actualizó el monto y, aunque concedió el recurso, aclaró que eso no suspende la ejecución, con remate si se ordena.

Para Luciani y Mola el decomiso no es opcional; es una obligación derivada de la sentencia firme. La defensa: además de pedir la suspensión por falta de fondos, Cristina Kirchner cuestiona el índice de actualización y afirma que sólo le correspondería el 6% del total. También solicitó incorporar prueba sobre sus bienes y citar a Máximo y Florencia Kirchner. Pide individualizar responsabilidades. 

Contexto: la ex presidenta cumple arresto domiciliario y fue intimada por el juez de ejecución, Gorini, a pagar en diez días hábiles, bajo apercibimiento de ejecutar bienes. La medida alcanzó a Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros. La defensa dice que sin una definición del monto y su método no deben avanzar embargos. Si Casación avala la cifra, la ejecución inmediata que pide la fiscalía avanza; si la retoca, todos vuelven a hacer números. Ahí lo central ya no es el discurso, es el número en la planilla.

 

