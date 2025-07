El ida y vuelta entre la televisión y el streaming

El ecosistema audiovisual argentino atraviesa una transformación profunda, impulsada por un cambio de paradigma en el consumo cultural. En el centro de esa reconfiguración se encuentra el fenómeno del streaming en vivo, que en la primera mitad de 2025 ha desplazado definitivamente a la televisión tradicional como eje de la conversación pública, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Lo que hasta hace poco se consideraba una tendencia emergente se ha consolidado como el nuevo mainstream: los cinco canales más vistos del país en YouTube —Olga, Luzu, Blender, Bondi y Vorterix— acumularon entre enero y junio de este año, más de 550 millones de visualizaciones, un volumen que muchas pantallas lineales no podría igualar.

Este viraje no es únicamente cuantitativo, sino también cualitativo. El nuevo orden mediático privilegia la espontaneidad, la cercanía y la interacción directa con la audiencia. En este escenario, los grandes líderes del streaming local no son estructuras impersonales, sino figuras carismáticas con capacidad de generar comunidad y fidelidad.

Líderes

El caso más ilustrativo es el de Migue Granados, cuyo canal Olga lideró mes a mes con un acumulado de más de 197 millones de vistas. Su modelo combina humor, entrevistas de alto impacto y producción sofisticada, pero lo que realmente diferencia a Olga es su habilidad para marcar agenda desde la emocionalidad compartida con su audiencia.

Segundo en la tabla aparece Nicolás Occhiato con Luzu TV, que sumó 189 millones de visualizaciones y continúa posicionándose como un ecosistema digital en expansión. Programas como “Nadie dice nada” conviven con nuevas apuestas y formatos paralelos que buscan proyectar el canal como una marca popular. La creación de Academia Resu —una escuela para formar creadores— refuerza esa estrategia de institucionalización del talento digital. Sin embargo, esta convivencia de éxitos también se ha visto atravesada por tensiones visibles: las diferencias entre Granados y Occhiato, fundadores y caras de los dos canales más influyentes, han tomado estado público y elevado la polémica en el segmento.

Lo que comenzó como una competencia por captar figuras y audiencias devino, en los últimos meses, en un enfrentamiento abierto. El intercambio de acusaciones sobre manipulación de métricas, envío de bots y estrategias de difamación encendió las redes y expuso los márgenes más sensibles de una industria que, aunque joven, ya manifiesta signos de disputa feroz. Occhiato denunció intentos de "ensuciar" su señal con maniobras artificiales para inflar el rating ajeno, mientras que Granados respondió con ironía y una defensa enfática de la calidad de su producción. Más allá de lo anecdótico, el cruce entre ambos sintetiza un rasgo distintivo de este nuevo ecosistema: el ego mediatizado, donde los liderazgos se construyen tanto en cámara como en el detrás de escena público que ofrecen las redes sociales.

Podio

Por fuera de este duelo de titanes, otros jugadores ganan terreno. Blender se convirtió en la revelación del semestre con más de 55 millones de vistas, gracias a una propuesta que condensa los códigos nativos de Internet: humor descontracturado, lenguaje gestual, ironía y cercanía deliberada. Su crecimiento vertiginoso lo posiciona como el canal con mayor potencial de expansión viral.

Por detrás, Bondi, con una impronta más televisiva (y figuras como Ángel De Brito, Yanina Latorre y Esteban Trebucq), y Vorterix, en plena transición desde su origen radial hacia un formato visual y digital, completan el quinteto más influyente. Este último caso es especialmente ilustrativo el tránsito que muchos medios tradicionales aún no logran concretar: el pasaje desde un modelo de emisión vertical a uno algorítmico, horizontal y conversacional.

En paralelo, se produce un fenómeno revelador: figuras históricas de la televisión abierta comienzan a migrar al streaming, no como un simple movimiento táctico, sino como una estrategia deliberada de reconversión generacional. El caso paradigmático es el de Marcelo Tinelli, quien —sin posibilidad de reactivar Bailando por razones presupuestarias— confirmó su desembarco en Carnaval Stream, una plataforma que reúne a conductores de la talla de Jorge Rial, Alejandro Fantino, Viviana Canosa y Fabián Doman.

La apuesta de Tinelli no es menor: lejos de resignarse a la obsolescencia, busca producir su propio refresh en un lenguaje que se ha vuelto dominante. Lo hará desde su propia productora, con un programa propio que se emitirá dos veces por semana en horario nocturno. Si bien mantiene reservas sobre la identidad de su equipo y el título del ciclo, su sola presencia confirma que incluso los grandes nombres de la televisión reconocen que el futuro de la comunicación se juega hoy en el entorno digital.

Sustento

El fenómeno está lejos de ser homogéneo. Mientras canales como Luzu y Olga dominan el entretenimiento generalista, el streaming también se ha convertido en un espacio privilegiado para la comunicación política (y la pauta estatal). Canales como EVA TV o Carajo se consolidan como trincheras digitales de la grieta: "Unidad Básica", conducido por Gisela Marziotta, y "La Misa", del universo libertario, expresan la tensión de un país donde la discusión partidaria ya no pasa por los sets de TV sino por los estudios caseros de YouTube. "El 98% de los políticos no entiende esto y si no lo puede usar, lo ataca", diagnosticó Sergio "Tronco" Figliuolo, socio de Neura.

El auge del streaming en Argentina se gestó entre 2019 y 2021, impulsado por la pandemia y el salto en el consumo digital. Programas como "Últimos Cartuchos", con Granados y Martín Garabal, marcaron un hito al ganar el Martín Fierro Digital, mientras que Luzu y luego Olga redefinieron la agenda juvenil con programas maratónicos y de tono confesional, que combinan entretenimiento e infotainment.

Este crecimiento posterior se explica, en parte, por la baja barrera de entrada tecnológica. "El avance tecnológico permite que el costo de entrada para poder transmitir sea mucho más bajo... no hay que tener grandes inversiones en infraestructura ni equipamiento", explica Ignacio Dufour, de Comscore. Desde estudios modestos y estructuras livianas, canales como Blender o Brindis TV generan contenido de alto impacto, multiplicado por la circulación viral en redes.

La publicidad es el motor oculto —pero vital— de este ecosistema. Ya no se trata de tandas publicitarias invasivas, sino de menciones integradas, desafíos patrocinados o productos que se cuelan en la conversación sin perder autenticidad. Diego Abatecola (Blender), lo explica con claridad: "La lógica de autenticidad hace que el abordaje del producto sea más cercano, lo que permite una mejor recepción del contenido publicitario".

Cifras

Según Seenka, que monitorea y analiza en tiempo real la publicidad y contenidos de marcas en medios digitales y redes sociales, en solo una semana de junio, 122 marcas pautaron en los principales canales. Los principales canales pasaron de 15 a 90 anunciantes activos en meses. La clave: una audiencia fiel, joven y altamente comprometida, que transforma cada programa en decenas de clips circulando por TikTok, Instagram o Twitter.

Incluso las marcas tradicionales han virado al streaming. "El product placement, a partir de la distribución de contenidos digitales en todas las redes sociales, permite amplificar de manera considerable la audiencia (...) cuando se miran los resultados de una marca, no se están midiendo solamente por la transmisión en vivo, sino también por cómo viaja ese contenido", explicó Abatecola.

No todo son rosas .Claro que los desafíos existen: desde la dificultad para medir audiencias reales (YouTube depura vistas inválidas post emisión) hasta el riesgo de desinformación. Pero el streaming también se consolida con una nueva métrica de influencia: el engagement, la conversación, la comunidad.

Argentina atraviesa un boom de creación audiovisual digital, donde el carisma, la comunidad y el algoritmo valen más que la pauta oficial o el encendido del prime time. En ese contexto, los ganadores no son quienes más recursos tienen, sino quienes mejor entienden cómo seducir a una audiencia en fuga. La televisión, como la conocimos, ha dejado de ser el escenario central. Ahora, el show está en vivo. Y en stream.

por R.N.