El video con IA de la fiesta de disfraces de los políticos

En su cuenta de Instagram @ferdeluca, el creador digital compartió un video realizado con IA en el que distintos referentes de la política argentina aparecen transformados en personajes caricaturescos dentro de una supuesta fiesta de disfraces. El tono es explícitamente provocador y se apoya en guiños conocidos del debate público, con una carga fuerte de ironía y humor negro.

Cristina Kirchner aparece caracterizada como presa, con traje blanco y negro a rayas, en una referencia directa a sus causas judiciales. Javier Milei, en tanto, es representado como un león, el símbolo que el propio Presidente adoptó como emblema político y personal desde su irrupción en la escena pública.

Sergio Massa es mostrado como una pila Duracell, en alusión a viejas acusaciones y rumores sobre consumo, mientras que Alberto Fernández aparece vestido de boxeador, una imagen que remite a las denuncias por violencia de género que marcaron el tramo final de su gobierno. Patricia Bullrich es retratada como Rambo, una parodia de su perfil duro y su discurso de mano firme en materia de seguridad.

Mauricio Macri, por su parte, es representado como un aristócrata, reforzando la imagen de élite que suelen atribuirle sus detractores. Juan Grabois aparece con cerveza, pancho y gaseosa, en una caricatura de su estilo desprolijo y confrontativo. Nicolás del Caño es directamente un cigarrillo de cannabis, en alusión a su énfasis histórico en la legalización de la marihuana.

El desfile continúa con Horacio Rodríguez Larreta caracterizado como un alienígena, Axel Kicillof como un niño con chupetín —una burla recurrente a su estilo y tono— y Daniel Scioli como un soldado de guerra con un brazo amputado, en referencia a su accidente náutico.

El video generó repercusión inmediata por el nivel de exposición y la crudeza de algunas representaciones, en un contexto donde la inteligencia artificial empieza a ocupar un lugar cada vez más visible en la sátira política. No es la primera vez que Fer de Luca apela a este formato: el creador ya había publicado otros videos con IA protagonizados por figuras públicas, consolidando un estilo propio que combina tecnología, actualidad y provocación directa.