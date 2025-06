El recambio explosivo del RKT bailable

En una escena urbana donde el RKT dejó de ser una moda pasajera para convertirse en el pulso dominante de la noche argentina, los nombres de Pereiraremix y Tuti DJ empiezan a resonar con fuerza propia. Atrás quedó la época en que el fenómeno de L-Gante monopolizaba el género: una nueva camada de productores y DJs está reescribiendo las reglas del perreo criollo, y lo hace desde las cabinas, pero también desde el estudio. Su nuevo lanzamiento, “LOS DEL MOMENTO #1”, es más que una sesión bailable: es una declaración de principios. Grabado en zona oeste del conurbano bonaerense, el track fusiona cumbia y reggaetón con espíritu RKT —esa mezcla de graves pesados y cadencia callejera— sin miedo al experimento ni al contagio masivo. El invitado de esta primera entrega es Salastkbron, figura emergente del urbano, y su presencia termina de afianzar la fórmula: calle, pista y mezcla.

El proceso creativo entre los tres fue, en palabras del propio Pereiraremix, “místico”. “Santi (Salas) es un artista increíble, la conexión que tiene con la música va más allá de lo común. Con Tuti ya teníamos el beat casi listo, cayó al estudio y cuando lo escuchó empezó a tararear y escribir rapidísimo. No solo eso, sino que también dio ideas de la pista. Fue un momento muy lindo”. El entusiasmo en sus palabras no es menor: el proyecto no solo marca un hito en su carrera sino que también consolida una forma de producir colaborativamente dentro del universo del RKT, con identidad, barrio y profesionalismo.

Pereiraremix no improvisó este camino. Empezó a hacer música en plena cuarentena, cuando a los 17 años descubrió el programa FL Studio. “Fue una de las mejores decisiones de mi vida. Siempre me encantó la música, y durante la pandemia, al tener tiempo de más, me agarró curiosidad de cómo se hacía. Me descargué el programa y empecé a practicar. Fueron momentos de dedicación pura, 24/7, a prueba y error”. Hoy, a los 21, se encuentra en lo que define como “uno de mis mejores momentos” como artista. Su explosión llegó con “CASTIGO”, remix que superó los 19 millones de views, y con el set en vivo “MEGA TRIPASIA”, liturgia en boliches de Mar del Plata.

Su historia con Tuti DJ tiene sabor a destino compartido. “A Tuti lo conozco desde chico, por nuestros barrios que están pegados, prácticamente. En 2022 empezamos a cruzarnos en horarios de boliche y a principios del 2023 armamos juntos un show para la gente: una batalla entre DJs ‘VS’, fresca e innovadora”. Esa química los llevó a construir una dupla artística sólida, con un estilo que combina precisión técnica y una visión sensible del beat. “Tuti para mí es un artista que va más allá de lo simple… te hace viajar con cada sonido, cada beat es distinto y mejor que el otro”, lo define con admiración.

Mientras la mayoría del mainstream urbano se disputa el formato hit + viralización + challenge, esta dupla apuesta por otra vía: el desarrollo de un sonido propio. “Mi inspiración para arrancar en esto fue DJ KBza”, cuenta Pereira. “Ya hoy en día logré mi sonido, y mi inspiración va por otro lado. Como la de crear algo fresco todos los días y no perder la esencia del ritmo de los boliches”. No hay fórmula repetida ni búsqueda desesperada de éxito. Hay método, oído entrenado y una ética de trabajo que combina el barrio con la profesionalización del beat.

El RKT no apareció de la nada. Su primera chispa se encendió a comienzos de los 2000 en el boliche Rescate Bailable de San Martín, donde DJs como Pirata y KBza mezclaban cumbia villera con reggaetón descargado de la web y lo etiquetaban como “RKT” para distinguirlo en los pendrives. Allí nacieron las célebres “danzas”, remixes que sólo podían oírse en vivo y que cimentaron la identidad sonora del género. Tras la clausura del boliche en 2012, el movimiento quedó en pausa hasta que, ya en 2017, una generación de productores —DJ Tao, Alan Gómez, DT Bilardo— retomó el legado y modernizó los beats sin traicionar la esencia. El estallido definitivo llegó en octubre de 2020, cuando L-Gante y Papu DJ lanzaron “L-Gante RKT” y se ubicaron en el Top 3 del Billboard Argentina Hot 100, transformando el estilo en fenómeno mainstream. La pandemia —y el encierro— hicieron el resto: con los clubes cerrados, los artistas subieron sus tracks a plataformas y la audiencia los viralizó en TikTok, convirtiendo al RKT en banda de sonido de retos y coreografías caseras.

Hoy, el RKT suena en Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia gracias a los algoritmos de Spotify y YouTube. Junto con L-Gante, nombres como Kaleb Di Masi, Callejero Fino, El Noba y Perro Primo consolidaron la escena; productores como DT Bilardo y DJ Tao pulieron la estética; y voces femeninas como La Joaqui empiezan a ampliar el espectro del género. Mientras tanto, una frontera interna interesante aparece con la cumbia 420, subgénero hermano que comparte base rítmica pero acelera el tempo y agrega guiños de trap. La diferencia es sutil pero clave: mientras la cumbia 420 busca sonar en Spotify, el RKT sigue priorizando la pista.

En este contexto de transformación y efervescencia, la dupla de Pereiraremix y Tuti DJ se ubica como catalizador de la nueva ola. Con “LOS DEL MOMENTO #1” inauguran una serie que promete continuidad. Más allá del golpe viral, aportan profesionalismo de estudio y un sonido propio: graves tumberos, arreglos de cumbia y síntesis reggaetonera que no pierde crudeza. La producción —masterizada por Mozart y filmada por Shot By Bokeh— equilibra barrio y hi-fi, pista y métrica.

Frente al riesgo de estancarse en fórmulas, el género necesita innovadores que, como Pereiraremix y Tuti DJ, mantengan el ADN de barrio pero se animen a la hibridación y profesionalicen su perfil de productor. Mientras tanto, el RKT suena en cada parlante de esquina, cada festejo escolar y cada boliche costero. Y si hay que apostar por quién liderará la próxima explosión, esta dupla de Zona Oeste ya levantó la mano —y el volumen.

por R.N.