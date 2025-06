Diego Kolankowsky, el rey argentino de Broadway

El productor Diego Kolankowsky hizo historia en los Premios Tony 2025 al ganar dos estatuillas por sus producciones Maybe Happy Ending —consagrada como mejor musical del año— y Sunset Boulevard —ganadora como mejor reestreno de un musical—, en una ceremonia realizada en el icónico Radio City Music Hall de Nueva York. Fue una coronación que selló una década de trabajo en la meca del teatro musical y lo posicionó como la gran figura latinoamericana de la escena teatral neoyorquina.

La dimensión del logro es aún mayor si se considera que las obras producidas por Kolankowsky acumularon 17 nominaciones. Y su rol como productor creativo de Maybe Happy Ending y coproductor de Sunset Blvd. lo colocó en el centro del podio. Subió dos veces al escenario, emocionado, eufórico, “volando a un metro del piso”, como él mismo dijo tras la ceremonia.

Una obra original que conmovió a Nueva York

Maybe Happy Ending, escrita por Will Aronson y Hue Park, es una fábula futurista ambientada en la Seúl del año 2064, protagonizada por dos robots obsoletos que descubren el amor y la conciencia de la muerte. Con dirección del talentoso Michael Arden —habitual colaborador de Kolankowsky—, la obra combinó ciencia ficción, lirismo, estética kabuki y jazz nostálgico para hablar, desde lo robótico, de lo más humano.

De sus diez nominaciones, Maybe Happy Ending obtuvo seis galardones, incluyendo mejor música original, mejor dirección, mejor actor y diseño escenográfico. Kolankowsky no solo financió el proyecto: lo acompañó desde su génesis, durante siete años, apostando con riesgo personal, incluso endeudándose para que pudiera ver la luz en Broadway. “Es nuestra Cenicienta convertida en reina”, dijo emocionado al recibir el premio.

Sunset Boulevard: el regreso de una leyenda

La otra victoria llegó de la mano de Sunset Blvd., la ambiciosa reposición del clásico de Andrew Lloyd Webber, dirigida por Jamie Lloyd y protagonizada por Nicole Scherzinger como una inolvidable Norma Desmond. Con siete nominaciones, la producción ganó tres Tony, entre ellos el de mejor actriz y mejor diseño de luces.

Kolankowsky, como coproductor, fue parte esencial del proyecto, apostando a una reinvención visual y emocional de uno de los musicales más célebres del siglo XX. El resultado fue una versión moderna, intensa y oscura que revitalizó la figura trágica de la diva del cine mudo.

Una década de construcción en Broadway

El doble triunfo de Kolankowsky no es casualidad, sino fruto de una trayectoria de diez años de trabajo en Broadway. Desde su debut con Spring Awakening en 2015, su nombre se consolidó en proyectos de peso como Beetlejuice, American Buffalo y Once on This Island, con la que ganó su primer Tony en 2018. Su estilo, que combina una mirada artística aguda con audacia empresarial, lo convirtió en una rara avis: un latinoamericano protagonista en la industria teatral más exigente del mundo.

Pese al éxito internacional, Kolankowsky no pierde de vista su raíz: “Quiero hacer Maybe Happy Ending en la Argentina”, anunció con entusiasmo. Ya posee los derechos para montarla en español en el país, así como en México y España. “Nunca produje en mi país. Esta puede ser la primera vez. Si la hago, quiero que se vea con la misma calidad que en Broadway”, aseguró. Aunque reconoce que es una obra compleja y cara, su deseo de llevarla a la calle Corrientes es genuino y fuerte.

Un rey con los pies en la escena

Ya en la fiesta de celebración —primero en el MoMA, luego en el Bryant Park Grill—, Kolankowsky compartió la alegría con su hija Ámbar y su equipo artístico. “Pertenezco a la comunidad más linda del mundo: la del teatro, y la de Broadway”, dijo entre abrazos y brindis. En esa comunidad, su lugar está asegurado.

Con dos premios y el reconocimiento del mundo teatral, Diego Kolankowsky no solo hizo historia: abrió una puerta para el talento argentino en lo más alto del escenario global. Broadway ya lo aplaude como a uno de los suyos.

por R.N.