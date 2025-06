Time Out lanza su canal de streaming: nueva forma de mirar y vivir la ciudad

Time Out, la guía global que traduce el pulso de las grandes ciudades en agenda viva, desembarca con fuerza en el mundo del streaming. Reconocida en más de 300 ciudades por su mirada curada sobre cultura, gastronomía, entretenimiento y vida urbana, la versión porteña de Time Out acaba de lanzar Glup!, su nuevo canal multiplataforma que ya transmite en vivo desde Buenos Aires. El lanzamiento tuvo lugar el lunes 2 de junio en Microteatro, con un evento que fue tan vibrante como la propuesta: cócteles, tapeo, música y una comunidad de periodistas, creativos y aliados estratégicos brindando por este nuevo capítulo.

Glup! by Time Out transmite de lunes a viernes de 17 a 19 h por YouTube, y también llega a la TV a través de KZO (canal 30) y MIX TV (canal 85) de Flow. Cuatro programas diarios —Qué Pasa, Menú del Día, Tomá Nota! y Yendo!— conducidos por figuras como Julieta Nair Calvo, Nicolás Artusi, Julieta Novarro y Sofía Pachano, recorren en vivo lo mejor de la ciudad en clave cultural, gourmet y viajera. La apuesta es clara: acompañar a una audiencia urbana y curiosa, con ganas de salir, conocer y disfrutar Buenos Aires desde todos los ángulos posibles.

Detrás de esta nueva etapa de Time Out Buenos Aires hay un equipo de socios y productores con trayectoria destacada tanto en medios como en el mundo del espectáculo. Uno de ellos es Diego Kolankowsky, productor argentino radicado entre Nueva York y Buenos Aires, ganador del premio Tony por sus producciones teatrales en Broadway. Kolankowsky ha sido productor de títulos como Beetlejuice, Once on This Island y American Buffalo entre otras, consolidándose como uno de los grandes nombres de la escena teatral internacional. Dueño de medios y estratega de contenidos, su desembarco en Time Out representa una sinergia entre industria cultural global y medios con fuerte anclaje local.

Junto a él, Natasha Tieffenberg y Lucas Jinkis lideran la dirección general de Time Out Buenos Aires y Glup!. Ambos provienen del mundo de los contenidos, la producción y la comunicación estratégica, con amplia experiencia en desarrollar proyectos multimedia en Argentina y el exterior. Su trabajo al frente de la adaptación local de Time Out no solo logró mantener el espíritu cosmopolita de la marca, sino que lo resignificó para conectar con los hábitos, el ritmo y las pasiones de la vida porteña. Con Glup!, apuntan ahora a transformar esa experiencia en contenido audiovisual diario, integrando redes, streaming y televisión tradicional.

El evento de lanzamiento fue también un termómetro del alcance del proyecto. Entre los invitados destacados estuvieron el cocinero y empresario Donato de Santis, quien compartió micrófono con Nicolás Artusi en la presentación de Menú del Día, y el actor y director Fer Dente, invitado especial del programa Qué Pasa, conducido por Julieta Nair Calvo. Además, participaron figuras del sector público como Gustavo Gago (Secretario de Comunicación del Gobierno de la Ciudad), Carolina Bartel y Fiamma Fernández, del equipo de prensa y medios de GCBA.

Desde el ámbito empresarial, se hicieron presentes ejecutivos de marcas clave como AXION Energy, Unilever, CCU, Topper y Visit Buenos Aires, con representantes como Patrizio Bergomi, Diego Mohadeb, Ignacio Insaurralde, Victoria Suárez y Matías Sket, entre otros. También dijeron presente el economista Diego Bossio y el empresario Leandro Cabo, sumando al encuentro voces del mundo político y de los negocios. Todos ellos fueron testigos del puntapié inicial de un canal que promete convertirse en una referencia para quienes buscan vivir la ciudad con intensidad.

La foto final, con todo el equipo de Glup! —incluyendo a Mena Duarte, Lady Brillantina, Alan Gold, Matzorama y Nico Zad—, cerró una noche que combinó la celebración del presente con una apuesta clara por el futuro: un streaming hecho desde Buenos Aires, con producción local, anclado en una marca de prestigio internacional. Con Glup!, Time Out renueva su promesa: hacer de cada día una excusa para salir, descubrir y disfrutar la ciudad como si fuera la primera vez.

por R.N.