La entrevista que dio Cristina Kirchner sobre la reforma de la Constitución

Un fragmento de la entrevista que Cristina Kirchner le dio a Rodis Recalt para el ciclo de podcasts "Generación 94" que está también reproducida en su libro "Generación 94" (Eudeba)

Rodis Recalt: ¿Qué le agregaría a la Constitución (en caso de una nueva reforma) ?

Cristina Kirchner: (...) Modificar el período de elecciones. No puede haber cada dos años, tiene que haber cada cuatro años. Acomodar los mandatos para que duren cuatro años. También tenemos que modificar el Consejo de la Magistratura. El sistema judicial, en realidad. Porque fijate que el sistema presidencialista no fue atenuado, ni tampoco el Poder Judicial actúa en su función específica, los excesos del Poder Ejecutivo. Fijate en lo que está pasando en Argentina con el decreto 70, el DNU 70. No hay en la historia de la Argentina un decreto de necesidad y urgencia que derogue setenta u ochenta leyes y que modifique otras trescientas. Porque no puede haber necesidad y urgencia para hacer tamaña modificación casi de la Constitución. ¿Qué dijo la justicia? Absolutamente nada. Me acuerdo de cuando nosotros sancionamos la democratización de la justicia, mayoritariamente tanto en Diputados como en el Senado, en menos de treinta o cuarenta días, la Corte se abocó y la declaró inconstitucional. Creo que también hay que introducir el tema de qué puede ser declarado constitucional o inconstitucional. Por ejemplo, la última reforma que se está haciendo en México. Limitar a la Corte. La elección de los jueces por voto popular, y además, eliminaron la rémora monárquica. ¿Es posible, es realmente algo moderno y contemporáneo que alguien que puede decidir sobre tu vida, tu libertad y tu patrimonio, una vez que es nombrado, dure toda la vida? El único poder que hace eso es el Poder Judicial. En otros lugares, por ejemplo, el fiscal general en Estados Unidos lo elige el presidente y se va con el presidente. Acá, con la legislación vigente, dura de por vida. O sea, tenemos una rémora monárquica en uno de los poderes del Estado que, además, es el poder que tiene que equilibrar y morigerar los excesos que pueden cometer los otros dos poderes, Legislativo y Ejecutivo, y lo tenemos con una rémora monárquica. (…)

Recalt: ¿Cómo era la vida en Santa Fe? ¿Se mudó los tres meses o iban y venían?

Cristina Kirchner: No, íbamos y veníamos. Suponte, nos íbamos los lunes a la noche o el domingo a la noche y volvíamos los jueves a la provincia. (...)

Recalt: En el primer episodio del ciclo, Carlos Pagni, que fue cronista de la Convención (recuerda): “En ese Hotel Conquistador paraban Néstor y Cristina, y Chacho Jaroslavsky. Y como Néstor y Cristina eran trasnochadores, yo terminaba de trabajar a las once de la noche y muchas veces comíamos juntos los tres. Ahí yo descubrí a Néstor y Cristina Kirchner, que eran una persona con dos cabezas. Eran lo mismo. Las únicas discusiones que yo vi entre ellos eran a favor del mismo objetivo siempre. Nunca con objetivos distintos”.

Cristina Kirchner: Qué bueno eso, sí, éramos así. ¿Por qué noctámbulos? Porque en Santa Cruz la política se hace de noche. Por lo menos en la época de nosotros. Primero, durante la mayor parte del tiempo en Santa Cruz oscurece a las diez de la noche. Entonces, a la mañana, los chicos al colegio. Y las reuniones en las unidades básicas, en los locales, eran siempre a la noche, porque durante el día trabajaba, los pibes iban al colegio, estabas con la familia. A la noche, cuando terminábamos de cenar, nos íbamos a los locales, a las unidades básicas, y después nos íbamos a un boliche a tomar un café. Con lo cual era muy común estar hasta la una o dos de la mañana y al otro día te levantabas un poco más tarde porque en Santa Cruz, en invierno, antes de las ocho o nueve de la mañana, nadie. Son las siete, ocho, nueve, diez de la noche y la gente está dando vueltas.

Recalt: ¿Eran álgidas las discusiones?

Cristina Kircher: Sí, éramos dos personalidades muy fuertes. Pero es buena la observación. No teníamos dos objetivos diferentes. Teníamos modos o acciones diferentes, pero no objetivos. El objetivo era el mismo. Disentíamos o diferíamos de cómo lograrlo. Una buena definición que dio Pagni.

