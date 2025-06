Paisajes y personajes en la fotografía norteamericana de hoy

Un excelente panorama de la fotografía estadounidense actual puede verse hasta agosto en la Galería ArtexArte (Lavalleja 1062) con entrada libre y gratuita.

Se trata de la muestra “Mundos únicos”, que reúne la obra de 8 fotógrafos con un rasgo en común: una mirada concentrada en narrar su mundo cercano, desde lugares diversos de los Estados Unidos. En sus trabajos, personajes, espacios, hogares y paisajes reflejan en blanco y negro un universo personal, al alcande de la mano, que señala también un estado de las cosas en los suburbios y el interior de un país ignorado.

La muestra tiene dos curadores, el fotógrafo y editor argentino Pablo Cabado y Bryan Schumaat, quien editara los libros de los artistas que integran la exhibición en su sello Trespasser Books.

Aquí una descripción de la biografía y la obra de los autores según los editores y en sus propias palabras:

Agnieszka Sosnowska

“Crecí en Boston y viajé a Islandia hace 25 años por capricho. Me enamoré y me quedé. Con mi esposo islandés, elegí vivir en la naturaleza, no visitarla. Esta decisión no ha estado exenta de pruebas. Juntos hemos forjado una vida que siento que apenas está comenzando.

Todos los días busco rincones de tranquilidad. Cuando los encuentro, me detengo y escucho durante un buen rato.

Estos lugares existen alrededor de nuestra granja, con amigos y los alumnos a los que enseño.

Estos lugares son mi día a día. Lo son todo para mí”, explicó Sosnowska sobre su trabajo.

Colby Deal

“Colocar mi arte en los espacios adecuados dentro de una comunidad puede aumentar la autoestima, la influencia positiva e incluso generar ingresos para pequeñas empresas de mi comunidad. En la era de la imagen y la información, es crucial perpetuar narrativas prácticas de la cultura y buscar la representación más precisa. Me esfuerzo por crear un repertorio comunitario y un vínculo visual a través de mi trabajo basado en la lente, mientras realizo estudios interactivos para observar la psicología de la sociedad a partir de la imagen y la ubicación”, explica Deal.

Lisa Elmaleh

"Tierra Prometida” es un proyecto fotográfico iniciado en 2020 que explora la migración en la frontera entre Estados Unidos y México, enfrentándose a los discursos mediáticos y visuales dominantes sobre el tema. El autor recorrió distintas zonas fronterizas y colaboró con organizaciones humanitarias, acercándose directamente a solicitantes de asilo y a quienes les brindan ayuda básica. Inspirado por su propia historia familiar de migración y desarraigo, el proyecto utiliza una cámara de gran formato de 8x10 pulgadas para crear retratos que fomentan la empatía y reflejan la complejidad de estas experiencias, proponiendo una visión ética y humanizadora en oposición a las representaciones sensacionalistas.

Jenia Fridlyand

Trabaja en la intersección de la memoria, la identidad y el espacio, explorando los límites entre lo personal y lo colectivo. Su uso del blanco y negro refuerza la atmósfera melancólica y atemporal de sus imágenes, que evocan la fragilidad de los momentos cotidianos. Influenciada por la narrativa de Antón Chéjov, cuya obra explora las sutilezas de lo ordinario, Frydland captura paisajes y escenas que sugieren más de lo que muestran, invitando al espectador a reflexionar sobre lo no dicho, lo perdido y lo efímero en el paso del tiempo. Su obra, al igual que la de Chejov, busca lo invisible en lo visible.

Matthew Genitempo

Se caracteriza por su enfoque contemplativo y profundo de los paisajes y las situaciones cotidianas. Su trabajo utiliza el blanco y cierta atmósfera melancólica, invitando al espectador a una reflexión sobre la relación entre el ser humano y el entorno. A través de su mirada, Genitempo busca revelar la poesía que subyace en la rutina diaria y las pequeñas historias no contadas de los lugares que fotografía. Su obra se nutre de una sensibilidad particular, que encuentra belleza en la quietud y lo efímero, transformando lo ordinario en un espacio para la introspección.

Sasha Phyars-Burgess

“Mi postura siempre es política. Pero, para ser más específico, soy una persona negra, miembro de la diáspora africana que pasa tiempo y está en presencia de otros miembros de la diáspora africana (personas negras). No hago reportajes en el sentido de adoptar un enfoque periodístico para fotografiar a otras personas. Soy una persona negra que toma fotografías de otras personas negras por placer, pero también las publico, lo que significa que siempre estarán en el contexto del posicionamiento político de las personas negras en el mundo. Hago fotos de

personas negras y las devuelvo al mundo, y el mundo es racista, así que mi trabajo siempre es político. Porque la raza, entre otras cosas, es política”, explica Phyars-Burgess.

Richard Rothman

Richard Rothman continúa una larga tradición en la fotografía estadounidense: la búsqueda del carácter nacional a través del paisaje. Su trabajo se inscribe en una genealogía que incluye a Carleton Watkins, Walker Evans, Dorothea Lange y los fotógrafos del New Topographics, todos ellos atentos a las tensiones entre la promesa de libertad asociada al Oeste y las consecuencias del desarrollo y la explotación del territorio. Desde las cicatrices de la minería en el siglo XIX hasta la expansión urbana del siglo XX, estos fotógrafos han documentado cómo el imaginario nacional convive con las huellas del deterioro ambiental y social.

Erinn Springer

Erinn Springer regresó a la zona rural de Wisconsin tras la pérdida de un familiar cercano, con la esperanza de reconectar con los recuerdos de su hogar. Creada con su familia y desconocidos, la serie resultante retrata los contrastes del medio oeste moderno, donde la vida cotidiana se encuentra atrapada entre el pasado y el presente. Sus representaciones de aislamiento y conexión exploran paisajes interiores y exteriores en una región misteriosa pero familiar. Un retrato de la vida agraria, Temporada Inactiva es un tierno documento de los vínculos intergeneracionales de la América rural: un espacio mental y un lugar físico en el corazón de un viejo sueño y al borde de una transformación.