De Cristina a Carrió: El proyecto que reúne a quienes reformaron la Constitución

En 2024 se cumplieron 30 años de la última reforma de la Constitución Argentina. Era el año 1994, Carlos Saúl Menem presidía el país y la decisión se consolidó a partir de un acuerdo con Raúl Alfonsín. El llamado “Pacto de Olivos” fue la alianza a partir de la cual se impulsó la reforma, junto con las modificaciones básicas que debían ser aprobadas en el nuevo diseño de la carta magna.

La Convención Constituyente a cargo de la tarea se reunió en una sesión de apertura en la ciudad de Paraná, el 25 de mayo de 1994. Pero la mayoría de su trabajo se desarrollaría en la ciudad de Santa Fé, durante 3 meses, hasta el 22 de agosto. Estuvo integrada por 305 constituyentes entre los que se contaban no solo los miembros más importantes del peronismo y el radicalismo sino también de fuerzas minoritarias como el Frente Grande liderado por Chacho Álvarez y el Modin, con Aldo Rico al frente.

Para celebrar este evento excepcional, el año pasado, el periodista Rodis Recalt convocó a algunas de las principales figuras de la Convención con la idea de rememorar su participación en ella y analizar su trabajo a la luz de la historia posterior. El ciclo tuvo 35 entrevistas que integraron un podcast llamado “Generación 94” difundido en Spotify y YouTube. Comenzó con Carlos Pagni, quien cubrió toda la Convención y tuvo la primicia del Pacto de Olivos y culminó con Cristina Kirchner. En el medio estuvieron Coty Nosiglia, Eduardo Duhalde, Elisa Carrió (que entró a la política después de su labor en la Convención), Horacio Massaccesi (principal inspirador del proyecto), Augusto Alasino, Eugenio Zaffaroni, Carlos Corach, Ricardo Gil Lavedra, Aldo Rico, Rodolfo Barra y muchos más. Este año el proyecto fue distinguido por la Legislatura Porteña que destacó el valor histórico y testimonial del trabajo.

“Fue un hecho fundacional de la democracia reciente que, curiosamente, había quedado un poco olvidado -define Recalt-. Quise registrar la memoria oral de una generación que tuvo en sus manos la posibilidad de reescribir las reglas del juego democrático en la Argentina”.

Para reafirmar el importante carácter documental de este trabajo, acaba de publicarse en formato de libro por Eudeba, con el título “Generación 94. Conversaciones con hombres y mujeres que reformaron la Constitución”. Allí están consignadas por escrito todas las entrevistas junto con un prólogo del autor que describie el contexto de la reforma y las consecuencias políticas de la Convención.

Sobre los constituyentes, sus relaciones, análisis, secretos y anécdotas conversamos con Rodis Recalt.





Noticias: ¿Qué representó en la política argentina, analizado desde actualidad, ese momento histórico?

Rodis Recalt: Fue un momento de alta densidad institucional y política. Por un lado, marcó la consolidación del sistema democrático después de una década de transición. Por otro, fue también una operación de poder muy pragmática entre dos figuras que lo entendían todo: Menem y Alfonsín. Desde hoy, se ve como un punto de inflexión donde la política todavía tenía capacidad de acordar, incluso con cinismo, pero con una idea de largo plazo. Hoy esa capacidad parece rota.

Noticias: ¿Hay algún elemento en común, en relación a la Convención, en el que hayan coincidido todos los entrevistados?

Recalt: Todos, incluso los que hoy están en las antípodas ideológicas, reconocen que hubo un clima de respeto, de escucha. Más allá del resultado, se vivió como una experiencia política intensa, formativa y excepcional.

Noticias: ¿Qué situaciones o anécdotas interesantes se revelaron durante estas charlas?

Recalt: Muchas. Lo que más me gustó fue poder visitar las casas y las oficinas de los protagonistas. Allí se respira algo íntimo, casi como una atmósfera personal que dice mucho más que las palabras: los despachos, los livings, los objetos que eligen conservar, los portarretratos, los papeles sueltos con anotaciones, los recuerdos cuidadosamente exhibidos.

Noticias: ¿Qué secretos le contaron?

Recalt: Más que secretos, hubo confirmaciones o recuerdos que yo no tenía asociados a la Convención. Por ejemplo, que Rodolfo Barra renunció a la Corte Suprema porque Menem había cedido lugares en la Corte a los radicales. También algo que yo no sabía es que la eliminación del servicio militar obligatorio sucedió en paralelo a la Convención y se destrabó porque Claudia Bello escuchó en un bar que “Chacho” Álvarez iba a presentar un proyecto de ley en esa línea. Entonces, fue a contarle a Menem y se anticiparon. Esa anécdota me pareció genial para entender que a veces la decisiones políticas no se analizan en lo profundo. La reforma misma es un ejemplo de eso.

Noticias: ¿Hay heridas abiertas, nacidas en esos días, que no se cerraron?

Recalt: La Constituyente del '94 no fue solo una reforma institucional: fue un punto de inflexión en la historia política argentina. Allí se plantaron muchas de las semillas que después brotaron, para bien o para mal, en las décadas siguientes. Lilita Carrió y Cristina Kirchner se lucen en ese escenario y, tras la crisis del 2001, se vuelven figuras centrales. Rosatti empieza a construir un recorrido que, muchos años después, lo llevaría a la presidencia de la Corte. Chacho Álvarez consolida su liderazgo como figura progresista dentro del peronismo opositor a Menem y desde ahí lanza la Alianza con De la Rúa. Muchas de las tensiones, disputas y protagonistas de la historia reciente tienen su primer acto fuerte en ese escenario. Las cicatrices están ahí, aunque hoy se lean en clave de trayectoria más que de conflicto emocional.

Noticias: ¿Cuáles fueron las figuras más difíciles de conseguir y convencer?

Recalt: Cristina Kirchner, sin dudas, fue la más difícil, pero porque era complejo encontrar lugar en su agenda. Pero convencerla no fue dificil, porque todos los constituyentes sienten mucho orgullo de haber sido parte de la convención y le gusta la idea de conversar sobre el proceso. Otro ejemplo, Juan Carlos Maqueda mientras fue juez de la Corte dio muy pocas entrevistas. Estuvo casi 13 años sin hablar, pero cuando lo contacté, no dudó en conversar e incluso relató como se enteró de que se iba a tener que jubilar.

Noticias: ¿Cuáles fueron las repercusiones del proyecto entre los políticos?

Recalt: Fue sorprendente. Muchos me escribieron para agradecerme o para pasarme el contacto de algún otro convencional que yo no había localizado. Se generó algo así como una comunidad alrededor del proyecto. A algunos los llamaron después para dar charlas o contar sus experiencias en universidades. Muchos diputados, abogados, politólogos y otros funcionarios escucharon podcast.

Noticias: ¿Qué lección deja ese momento histórico para el presente?

Recalt: Lo excepcional, primero, fue que Menem y Alfonsin entendieron muy bien lo que estaba pasando y decidieron avanzar incluso a pesar de la desconfianza mutua. La reforma tenía oposición política y a la justicia, los medios y la iglesia, entre otras corporaciones, en contra. Todos presionaban y aún así se pudo hacer. Por eso me parece importante que si hay un buen diagnóstico de los problemas, todos cedan para construir un proyecto común debería ser natural en la dirigencia política.