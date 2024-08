Con una canción de Árbol, Pedro Rosemblat se burló de Alberto Fernández

“Yo no soy quién para hablar mal de nadie. Pero Alberto era un libidinoso, tremendo hijo de yuta, un pajero y un morboso. Funcional al patriarcado, aliado de las pelotas. Un estúpido filmando. Un sorete tibio y blando. Abusivo y matón”, fue el comienzo de la canción dedicado a Alberto Fernández de la Fábrica de Jingles , presentado por Pedro Rosemblat para la plataforma streaming Gelatina.

El tema interpretado, basado en “Prejuicios” de la banda Árbol, fue aplaudido por todo el equipo del programa. “Alberto era otro pito duro. No gobernó una mierda. Encubierto machirulo. Imprudente e inconsciente. Bruto, pero nada lindo. Un bigote vergonzoso. Tan carente de moral. Alberto era el peor de nosotros”, siguió la canción.

Acompañado de la risa y carcajadas de Rosemblat y sus co-equipers, el jingle concluyó: “Sumamente repudiable, como orador muy flojo. Es un indio un mexicano. Un brasilero de la selva. Argentino de un barco. Dañino imperdonable, abusivo y golpeador. Menos mal que a Olivos yo no fui. Agradezco nunca haberlo visto. Ni haberme filmado con él. Ni a juntarnos a escuchar Vox Dei”.

El humor del reconocido segmento de Gelatina capitaneado por el novio de Lali Esposito fue una despegarse del exmandatario, a tono de las declaraciones de los principales dirigentes del kirchnerismo. En un reportaje para LAM en América, Rosemblat afirmó que el escándalo lo tomó “con sorpresa porque no lo sabía. Me enteré primero por las filtraciones que hubo en el celular de la secretaria”.

Siguiendo con el reportaje para el ciclo conducido por Ángel de Brito, el ex cadete de Roberto Navarro aclaró: “Con la denuncia de Fabiola me parece que es responsabilidad de todos creerle en este caso a la víctima, que es la Primera Dama, condenar la violencia de género en todas sus formas y condenar, sobre todo, quien lo ejerce, en este caso desde un lugar de poder, como lo hacía Alberto Fernández”.

“Yo lo milité. Llame a votar por él. Fue una gran decepción el gobierno del Frente de Todos. Me parece que la mayor consolidación de ese fracaso fue la derrota electoral. No solo una derrota electoral, sino que una derrota política. Está a la vista que fue una decepción el gobierno anterior, está claro. Un mal gobierno”, confesó Rosemblat y cerró: “Se va a usar la figura de Alberto para deslegitimar una agenda que me parece que es justa en la mayoría de los casos. Y es lógico que él sobreactúe de alguna forma el feminismo en tantas intervenciones públicas. A través de la figura de Alberto se trata de deslegitimar ese movimiento”.

Lejos quedo aquellas notas que Pedro Rosemblat realizaba para el canal de YouTube de Gelatina, donde en una de ellas entrevistaba a Alberto Fernández, con cierta condescendencia partidaria. Desde la Quinta de Olivos, el comunicador conversó con el expresidente en un programa emitido el 27 de mayo de 2021, en plena pandemia.

por R.N.