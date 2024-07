Así fue el paso de Conan O'Brien por Argentina

La serie documental Conan O’Brien Must Go, ya se encuentra disponible en Max. En esta oportunidad, el comediante ganador del Emmy visita a diferentes amigos que conoció a través de su podcast, “Conan O’Brien Needs a Fan”. En su paso por Noruega, Tailandia, Argentina e Irlanda, O’Brien sorprende a algunos de sus fans más memorables mientras disfruta de la cultura local, la gastronomía y los paisajes.

En el segundo capítulo, Conan aterriza en Buenos Aires. Su primera parada es en la casa de Sebastián, un pintor argentino que es parte de su comunidad de fieles oyentes. Luego de algunas charlas, el artista le propone a Conan diseñar su retrato junto a Lionel Messi y el Papa Francisco para que luego el muralista Maxi Bagnasco lo plasme en un mural gigante en el barrio de Palermo que fue furor viral.

Además, durante su estadía, Conan O’Brien aprende costumbres cotidianas y el uso de algunas palabras típicas; visita un bodegón porteño donde prueba asado y vino argentino; toma clases de tango; visita el campo para aprender a arar vacas y hasta participa de una payada. el contenido original de Max está producido por Conaco y por el propio conductor, junto a Jeff Ross.

Entre los distintos pasajes anecdotícos se lo ve al ex guionista de The Simpsons participar de un programa de radio local de un seguidor donde prueba el tan esperado mate y por último, en su paso por el estadio de San Lorenzo de Almagro, junto a algunos jugadores, pone a prueba sus escasas habilidades futbolísticas. Uno de los estrenos más recomendados de la plataforma streaming.